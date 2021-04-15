Не платят налоги. В парламенте подсчитали, сколько зарабатывают таксисты

«Яндекс. Такси» не оплачивает налоги в Кыргызстане. Об этом на заседании Жогорку Кенеша сообщил депутат Улукбек Ормонов.

По его данным, к службе такси подключены около 5 тысяч водителей.

«Я поднимал эту проблему три года назад. Тогда ГНС мне сообщила, что служба такси не платит ни копейки налогов. Сейчас то же самое. Их офис находится в Нидерландах. Более 5 тысяч водителей работают с ними. Недавно они подняли комиссионные выплаты для водителей на 15,5 процента. По данным ГНС, 9 тысяч 200 человек получили патент на услуги такси. В день каждый из них переводит 500-600 сомов службе, в год это 1 миллиард сомов», — сказал Улукбек Ормонов.

Напомним, в Бишкеке в феврале прошло несколько акций протеста таксистов. Собравшиеся требовали запретить деятельность этой компании. Возмущались, что «Яндекс» повысил комиссию за заказ с 10 до 12 процентов (эконом) и 13 процентов (премиум).