12:00
USD 84.80
EUR 101.48
RUB 1.12
Власть

Не платят налоги. В парламенте подсчитали, сколько зарабатывают таксисты

«Яндекс. Такси» не оплачивает налоги в Кыргызстане. Об этом на заседании Жогорку Кенеша сообщил депутат Улукбек Ормонов.

По его данным, к службе такси подключены около 5 тысяч водителей.

«Я поднимал эту проблему три года назад. Тогда ГНС мне сообщила, что служба такси не платит ни копейки налогов. Сейчас то же самое. Их офис находится в Нидерландах. Более 5 тысяч водителей работают с ними. Недавно они подняли комиссионные выплаты для водителей на 15,5 процента. По данным ГНС, 9 тысяч 200 человек получили патент на услуги такси. В день каждый из них переводит 500-600 сомов службе, в год это 1 миллиард сомов», — сказал Улукбек Ормонов.

Напомним, в Бишкеке в феврале прошло несколько акций протеста таксистов. Собравшиеся требовали запретить деятельность этой компании. Возмущались, что «Яндекс» повысил комиссию за заказ с 10 до 12 процентов (эконом) и 13 процентов (премиум).
Ссылка: https://24.kg/vlast/190183/
просмотров: 514
Версия для печати
Материалы по теме
Водитель такси из Кыргызстана изнасиловал уснувшую пассажирку в Москве
В Бишкеке классные ребята. Актриса дубляжа о кыргызстанских пабликах в Сети
Лицензировать таксистов предлагают в Профсоюзе водителей Кыргызстана
В Кыргызстане создали Независимый профсоюз водителей такси
В Бишкеке произошла авария с участием такси. Машина всмятку
Смертельные ДТП, угрозы и домогательства. Чем еще грозит поездка на такси
В ДТП на Южной магистрали погиб пассажир такси
В Аламединском районе мужчина ранил таксиста и угнал его автомобиль
Задержан 33-летний житель Ошской области, напавший на таксиста
В центре Бишкека столкнулись такси и маршрутка
Популярные новости
В&nbsp;Кыргызстане местные выборы и&nbsp;референдум по&nbsp;Конституции. Что происходит сейчас В Кыргызстане местные выборы и референдум по Конституции. Что происходит сейчас
Местные выборы. Семипроцентный барьер преодолели четыре партии Местные выборы. Семипроцентный барьер преодолели четыре партии
Местные выборы. Наримана Тюлеева уже выдвигают на&nbsp;пост мэра Бишкека Местные выборы. Наримана Тюлеева уже выдвигают на пост мэра Бишкека
Итоги референдума. Кабмин уйдет в&nbsp;отставку, выборы пройдут по&nbsp;новой Конституции Итоги референдума. Кабмин уйдет в отставку, выборы пройдут по новой Конституции
Бизнес
Поддержим сельское хозяйство: акция от&nbsp;Red Petroleum Поддержим сельское хозяйство: акция от Red Petroleum
Футбольные ассоциации тюркоязычных стран подписали меморандум о&nbsp;сотрудничестве Футбольные ассоциации тюркоязычных стран подписали меморандум о сотрудничестве
MegaCom и&nbsp;Кыргызский футбольный союз подписали меморандум о&nbsp;сотрудничестве MegaCom и Кыргызский футбольный союз подписали меморандум о сотрудничестве
Удобная оплата орозо-фитр через приложение MegaPay Удобная оплата орозо-фитр через приложение MegaPay
15 апреля, четверг
12:00
Комедия «Идеальный свидетель». Как в Бишкеке принимали актеров российского кино Комедия «Идеальный свидетель». Как в Бишкеке принимали...
11:55
В Жогорку Кенеше выступают в защиту женщин-кандидатов на местных выборах
11:47
Не платят налоги. В парламенте подсчитали, сколько зарабатывают таксисты
11:26
Депутат предлагает вернуться к законопроекту о химической кастрации педофилов
11:20
Акция протеста в Пригородном. Власти просят дать время для решения вопроса