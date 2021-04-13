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Власть
Сюжеты: Выборы - 2021, Конституционная реформа

Протоколы об итогах голосования публикуются на сайте ЦИК после проверки

Протоколы об итогах голосования публикуются на сайте ЦИК после проверки. Об этом сообщили в пресс-службе Центризбиркома.

По ее данным, согласно избирательному законодательству, после оглашения итогов голосования протокол об итогах, первичные, итоговые чеки об идентификации избирателей и автоматически считывающих урн, заверенные печатью участковой избирательной комиссии, сканируются через АСУ и направляются на центральный сервер ЦИК.

«После проверки документов на соответствие правильности заполнения протокола они публикуются на сайте Центральной избирательной комиссии», — отметили в пресс-службе.

На данный момент опубликованы более 50 процентов сканированных протоколов об итогах голосования, первичные, итоговые чеки об идентификации избирателей и автоматически считывающих урн.
Ссылка: https://24.kg/vlast/189861/
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