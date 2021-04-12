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Власть
Сюжет: Выборы - 2021

Итоги выборов. Наблюдатели рассказали о мониторинге нарушений во время кампании

Очередная избирательная кампания показывает, что, как правило, побеждают партии и кандидаты, которые обладают большими ресурсами. Об этом на пресс-конференции в Бишкеке сообщили наблюдатели на выборах в местные кенеши ОФ «Общее дело».

По их словам, выборы прошли мирно, но на их ход повлияли нарушения при голосовании вне помещений, нарушение тайны голосования, случаи ущемления прав наблюдателей.

«Практически на половине участков были сбои оборудования (АСУ и аппаратов по идентификации избирателей). В Бишкеке многие избиратели не могли найти себя в списках. В Оше тоже», — рассказали участники пресс-конференции.

Наблюдатели от «Общего дела» во время кампании выявили 255 нарушений, в ТИК подано 128 жалоб, ЦИК — 25 сигналов, милицию — одно сообщение.

«Мы рекомендуем группам по рассмотрению избирательных споров объективно и своевременно завершить рассмотрение всех поступивших заявлений и жалоб. Партиям — оставаться последовательными при соблюдении представленности женщин в списках при распределении мандатов», — сказали они.

Вчера в Кыргызстане прошли выборы депутатов 28 городских кенешей и 420 айыльных кенешей и референдум по принятию проекта новой Конституции. По предварительным данным, в Бишкекский горкенеш прошли шесть партий. В Ошский — четыре.
Ссылка: https://24.kg/vlast/189798/
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