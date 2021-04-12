Официальные итоги референдума ЦИК подведет до 2 мая. Об этом сообщили в ведомстве.

Уточняется, что процедура может занять 10-15 дней. После оглашения результатов президент Садыр Жапаров должен подписать указ о вступлении проекта новой Конституции в силу.

Отметим, впервые недействительными признаны 93 тысячи бюллетеней. Однако плебисцит ЦИК признала состоявшимся, исходя из данных явки. Порог 30 процентов был преодолен.

Напомним, накануне в Кыргызстане прошел референдум. По предварительным данным ЦИК, в нем приняли участие 37,07 процента зарегистрированных избирателей. За проголосовали 79,23 процента, против — 13,66 процента.