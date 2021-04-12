Впервые почти 93 тысячи бюллетеней на референдуме признаны недействительными

По предварительным данным, почти 93 тысячи бюллетеней на референдуме признаны недействительными. Об этом 24.kg сообщила член Центризбиркома Гульнара Джурабаева.

«Такая цифра впервые. Я это связываю с двумя факторами. Во-первых, у избирателей было недостаточно времени понять — как голосовать, за что голосовать. О референдуме объявили чуть более чем за месяц до его проведения, когда уже началась агиткампания политпартий, идущих в местные кенеши. И на избирателя со всех сторон лилась информация. Во-вторых, поступала информация, что людям насильно всучивали бюллетени, возможно, кто-то их просто не заполнил, но опустил в урну.

По мнению Гульнары Джурабаевой, власти должны сделать выводы из сложившейся ситуации. «Нельзя совмещать референдум ни с какими выборами, необходимо больше уделять времени просветительской работе. Кроме того, можно использовать референдумы на местном уровне, например, куда направить средства бюджета. Это бы и повысило ответственность населения, и было бы хорошей школой гражданского образования», — отметила она.

Напомним, накануне в Кыргызстане прошел референдум. По предварительным данным ЦИК, в нем приняли участие 37,07 процента зарегистрированных избирателей. За проголосовали 79,23 процента, против — 13,66 процента.