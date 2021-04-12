В партии «Эмгек» пока не решили, каким образом будут распределять мандаты БГК

В партии «Эмгек» пока не решили, каким образом будут распределять мандаты среди депутатов БГК. Об этом 24.kg сообщил ее лидер Аскарбек Салымбеков.

По его словам, скорее всего, будет мягкий рейтинг. То есть места в БГК распределятся в зависимости от набранных голосов, а не очередности в партийном списке кандидатов.

«Мы изначально обговаривали такой вариант. Но я не знаю, вероятно, в штабе и пересмотрят это решение. У нас нет единоличного правления, и я не могу давить на однопартийцев. Как решат они, так и будет. Но лично я, конечно, за мягкий рейтинг, как наиболее демократичную и прозрачную процедуру. Однако последнее слово, повторю, за большинством партийцев», — сказал Аскарбек Салымбеков.

Напомним, накануне в Кыргызстане прошли референдум и местные выборы. В Бишкекский городской кенеш, по предварительным данным, прошли шесть партий: семипроцентный барьер преодолели «Эмгек» (13,87 процента), «Ак Бата» (12,15 процента), НДПК (10,7 процента), «Ата Журт Кыргызстан» (9,63 процента), «Биздин эл» (7,73 процента), «Ынтымак» (8,3 процента).