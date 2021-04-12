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Власть
Сюжет: Выборы - 2021

Выборы в БГК. Аннулированы результаты выездного голосования на двух участках

В Бишкеке аннулированы результаты голосования вне помещения еще на двух участках. Об этом сообщил глава столичной ТИК Кайрат Маматов.

По его словам, решение принято на основании жалоб наблюдателей «Клооп».

Ранее итоги выездного голосования отменены на шести столичных участках. Всего в Бишкеке подано 4 тысячи 990 заявлений на голосование вне помещения. 10 апреля проголосовал 4 тысячи 1 избиратель.

Напомним, накануне в Кыргызстане прошли референдум и местные выборы. В Бишкекский городской кенеш, по предварительным данным, прошли шесть партий: семипроцентный барьер преодолели «Эмгек» (13,87 процента), «Ак Бата» (12,15 процента), НДПК (10,7 процента), «Ата Журт Кыргызстан» (9,63 процента), «Биздин эл» (7,73 процента), «Ынтымак» (8,3 процента).
Ссылка: https://24.kg/vlast/189704/
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