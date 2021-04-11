Местные выборы. Аннулированы результаты голосования на 15 участках

Аннулированы результаты голосования вне помещения на 15 избирательных участках в Бишкеке, Оше, Токмаке и Аламединском районе. Об этом сообщает Центризбирком.

В избирательные участки Бишкека подано 4 тысячи 990 заявлений на голосование вне помещения. 10 апреля проголосовали 4 тысячи 1 избиратель. При этом в Бишкекскую территориальную избирательную комиссию (ТИК) поступили заявления/жалобы на нарушения избирательного законодательства во время голосования вне помещения от общественного фонда «Общее дело» и одной из политической партий.

ТИК рассмотрела жалобы и отменила итоги голосования вне помещения на избирательных участках № 1028, 1029, 1036 Ленинского района и № 1309, 1312, 1311 Свердловского района.

Для голосования вне помещения в Оше поступило 1 тысяча 519 заявлений. Ошская ТИК рассмотрела жалобы и отменила итоги голосования вне помещения на избирательных участках № 5279, 5551, 5284 5904, 5316.

Токмакская ТИК после жалоб отменила итоги голосования вне помещения на избирательных участках № 7079, 7068,7072.

Аламединская ТИК решила отменить итоги голосования вне помещения на избирательном участке № 7182.

Граждане Кыргызстана выбирают 796 депутатов в 28 городских кенешей. В списках кандидатов почти 12 тысяч человек. Во время голосования вне помещения свой выбор сделали более 17 тысяч граждан.