Черный PR. В багажнике автомашины агитатора НДПК милиция ничего не нашла

В багажнике автомашины агитатора партии НДПК никаких денег не нашли. Об этом 24.kg сообщил начальник отдела следственной службы МВД Султан Макилов.

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По его словам, сотрудники милиции произвели осмотр багажника автомобиля. Сейчас всех подозреваемых доставили в УВД Первомайского района.

«Допрашиваются представители НДПК, выясняются все обстоятельства», — сказал Султан Макилов.

Напомним, ранее в социальных сетях пользователь Адилет Саткеев разместил видео и написал, что представителя НДПК задержали за подкуп избирателей.

Теперь Адилет Саткеев ролик со своей страницы удалил без объяснения причин. Судя по его публикациям в Facebook, он поддерживает партию «Реформа».

В НДПК назвали видео черным PR.

Сегодня в Кыргызстане прошли выборы депутатов 28 городских кенешей и 420 айыльных кенешей и референдум по принятию проекта новой Конституции.