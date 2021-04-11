Черный PR. В багажнике автомашины агитатора НДПК милиция ничего не нашла

В багажнике автомашины агитатора партии НДПК никаких денег не нашли. Об этом 24.kg сообщил начальник отдела следственной службы МВД Султан Макилов.
По его словам, сотрудники милиции произвели осмотр багажника автомобиля. Сейчас всех подозреваемых доставили в УВД Первомайского района.
«Допрашиваются представители НДПК, выясняются все обстоятельства», — сказал Султан Макилов.
Напомним, ранее в социальных сетях пользователь Адилет Саткеев разместил видео и написал, что представителя НДПК задержали за подкуп избирателей.
Теперь Адилет Саткеев ролик со своей страницы удалил без объяснения причин. Судя по его публикациям в Facebook, он поддерживает партию «Реформа».
В НДПК назвали видео черным PR.
Сегодня в Кыргызстане прошли выборы депутатов 28 городских кенешей и 420 айыльных кенешей и референдум по принятию проекта новой Конституции.