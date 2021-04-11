В милиции опровергли информацию о раздаче отличительных масок в Джалал-Абаде

В милиции опровергли информацию о том, что в Джалал-Абаде некоторые партии раздают избирателям отличительные медицинские маски. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

По ее данным, председатель Джалал-Абадской территориальной избирательной комиссии Жусупбек Бейшенбаев сообщил в местную дежурную часть ГУВД о распространении зеленых масок на избирательном участке № 2092.

Сообщение зарегистрировано в журнале учета информации.

В ходе разбирательства и. о. спецпредставителя ЦИК в Джалал-Абадской и Сузакской ТИК Турусбек Омурзаков сообщил, что факт распространения партиями зеленых масок на территории избирательной комиссии № 2092 либо в другом месте не доказан.

Наблюдатели и избиратели УИК также заявили, что граждане приходят на участок в своих масках, в случае их отсутствия средства защиты выдают местные ТИК.

«По факту проводится расследование, полную информацию сообщим в письменном виде после его завершения», — заключили в МВД.

Отметим, ранее местный житель снял на видео, как женщина возле избирательного участка раздавала зеленые медицинские маски гражданам.

В Кыргызстане проходит голосование на выборах депутатов городских и айыльных кенешей и референдум по принятию проекта новой Конституции.