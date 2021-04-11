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Власть
Сюжет: Выборы - 2021

В Джалал-Абаде избирателям раздают маски. Возможно, агитаторы одной из партий

В Джалал-Абаде, предположительно агитаторы, раздают избирателям отличительные маски. Об этом в соцсетях сообщил местный житель Бакыт Молдожанов.

По его словам, на УИК № 2092, расположенном в здании железнодорожного вокзала, неизвестная женщина раздает прибывшим для голосования избирателям медицинские маски зеленого цвета.

«У входа шустрая женщина раздает отличительные маски зеленого цвета. Даже тем, у кого маска уже есть, и несмотря на то, что избирателям на участке выдаются защитные маски от государства. Предполагаю, это агитаторы или представители партий», — сообщил Бакыт Молдожанов.

В Кыргызстане проходит голосование на выборах депутатов городских и айыльных кенешей и референдуме по принятию проекта новой Конституции.

Сегодня выбирают депутатов в 28 горкенешей. На 796 мандатов претендуют почти 12 тысяч человек. Это значит, что конкурс составляет 15 человек на одно место. Всего в гонке участвует 56 партий. Большинство из них пытается занять места в Бишкекском городском кенеше.
Ссылка: https://24.kg/vlast/189540/
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