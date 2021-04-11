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Сюжет: Выборы - 2021

Местные выборы. Вне помещений проголосовали более 17 тысяч граждан

Из включенных в список для голосования вне помещения фактически проголосовали 17 тысяч 99 избирателей. Об этом сообщил Центризбирком.

Для голосования вне помещения на выборах депутатов местных кенешей и референдуме поступило 19 тысяч 298 заявлений.

В список избирателей для голосования на дому включены избиратели, которые по состоянию здоровья или инвалидности не могут прибыть на избирательный участок для голосования, а также избиратели, находящиеся в больницах, в местах содержания под стражей, избиратели, временно проживающие в местах, расположенных отдаленно и труднодоступных районах, на участках отгонного животноводства.

Вчера вечером ряд партий потребовали отменить итоги голосования вне помещения в Бишкеке и Оше из-за массовых нарушений. По предварительным данным, в Бишкеке итоги голосования отменены на шести выездных УИКах, начато досудебное производство по восьми фактам вмешательства работников МТУ в выборный процесс.
Ссылка: https://24.kg/vybory/189513/
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