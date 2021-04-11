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Власть
Сюжет: Выборы - 2021

Автоматическая урна на участке, где должен голосовать президент, дала сбой

Урна на участке № 1053 для бюллетеней на голосовании по референдуму, где с минуты на минуту должен проголосовать президент Садыр Жапаров, дала сбой.

24.kg
Фото 24.kg. Урна дала сбой

Горожанка не смогла опустить свой бюллетень в урну из-за неисправности системы. Возле аппарата ждут своей очереди около 20 человек. Ошибку устранил только технический оператор.

В Кыргызстане стартовало голосование на выборах депутатов городских и айыльных кенешей и референдуме по принятию проекта новой Конституции.

Сегодня выбирают депутатов в 28 горкенешей. На 796 мандатов претендуют почти 12 тысяч человек. Это значит, что конкурс составляет 15 человек на одно место. Всего в гонке участвует 56 партий. Большинство из них пытается занять места в Бишкекском городском кенеше.
Ссылка: https://24.kg/vlast/189532/
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