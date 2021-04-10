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Власть
Сюжет: Выборы - 2021

Выборы-2021. Отменить итоги голосования вне помещения призывает экс-член ЦИК

«Если мы хотим законные, честные выборы, необходимо отменить все бюллетени по сегодняшнему голосованию вне помещения по Бишкеку и Ошу», — сообщила бывший член ЦИК Атыр Абдрахматова.

По ее словам, целый день идут массовые нарушения.

В частности, членами избирательных комиссий управляют посторонние лица, которые знают маршрут, сопровождают комиссию на отдельной машине, заходят к избирателям. «Возможно, это представители отдельных партий, которые представляются сотрудниками правоохранительных органов», — отметила Атыр Абдрахматова.

Кроме того, по приезде к избирателю выясняется, что они не являются лицами с ограниченными возможностями здоровья, престарелыми или больными. «Выявляются избиратели, которые не подавали заявление голосовать на дому, в большинстве участков аномальное число избирателей, якобы подавших заявление голосовать на дому», — добавила Атыр Абдрахматова.

Она подчеркнула, что во время выездного голосования идет агитация, а где-то и подкуп избирателей, нарушаются права наблюдателей, а в большинстве случаев и тайна голосования.

Отметим, что более 19 тысяч кыргызстанцев подали заявления о голосовании вне помещений, в том числе в Бишкеке — 4 тысячи 990 человек. Завтра в Кыргызстане пройдут выборы в местные кенеши и референдум.

Ссылка: https://24.kg/vlast/189494/
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