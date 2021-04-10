Приложение «Путешествуй без COVID-19» не работает из-за халатности чиновников

Премьер-министр Улукбек Марипов провел совещание по вопросу снижения цен на авиабилеты и реализации проекта «Путешествий без COVID-19». Об этом сообщает пресс-служба правительства.

Премьер отметил недостаточную эффективность работы ряда профильных государственных ведомств.

«Ваше бездействие привело к тому, что «основание» — документ, подтверждающий острую необходимость в поездке, отдельные предприимчивые граждане превратили в бизнес. Вы должны были детально отработать реализацию проекта, а с 1 апреля запустить его. Создана отличная возможность для наших граждан перемещаться между странами Евразийского экономического союза. Необходимо только сдать ПЦР-анализ и скачать соответствующее приложение. Однако только две лаборатории имеют возможность проводить данный анализ и выдавать код. Почему такой маленький охват лабораторий?» — спросил Улукбек Марипов.

По его словам, правительство прилагает все усилия для того, чтобы снизить цены на авиабилеты, а также увеличить количество регулярных авиарейсов.

«Пока эти вопросы решены не в полном объеме, следует использовать малейшие возможности для облегчения жизни простых граждан. Проект «Путешествий без COVID-19» направлен на упрощение передвижения жителей государств ЕАЭС, при этом обеспечивается соблюдение действующих требований», — сказал глава кабмина и поручил внести предложения по увеличению количества лабораторий, где можно сдать соответствующие анализы, и регулярных пассажирских авиарейсов, отметив, что данный вопрос находится под личным контролем главы государства.

Фонд цифровых инициатив ЕАБР обновил приложение «Путешествуй без COVID-19» и открыл семейный доступ, подключив Кыргызстан еще в феврале. Местные чиновники до сих пор ничего не сделали, чтобы кыргызстанцы могли воспользоваться приложением.