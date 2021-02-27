К евразийскому приложению «Путешествую без COVID-19» подключили Кыргызстан

Фонд цифровых инициатив ЕАБР обновил приложение «Путешествую без COVID-19»: открыт семейный доступ и подключен Кыргызстан. Об этом сообщает пресс-служба Евразийского банка развития.

Теперь в приложении реализована функция семейного доступа, позволяющая использовать одно устройство с установленной программой нескольким лицам, включая несовершеннолетних детей. Кроме того, в «Путешествую без COVID-19» доступен расширенный список лабораторий, где можно пройти ПЦР-тестирование. Изменения внесены в режим проверяющего: сканер теперь включается в разделе «Профиль». Расширяется и география использования приложения. 24 февраля 2021 года Кыргызстан присоединился к проекту «Путешествую без COVID-19».

К платформе подключились две государственные лаборатории КР.

Сейчас приложением могут воспользоваться граждане Армении, Беларуси, России и Кыргызстана. «Путешествую без COVID-19» позволяет пользователю найти ближайшие лаборатории, где можно сдать анализ на COVID-19, получить результат теста на экране своего смартфона в виде QR-кода.

На 26 февраля приложение установили более 85 тысяч пользователей, около 40 тысяч получили результаты в мобильном приложении «Путешествую без COVID-19» и воспользовались им в своих путешествиях.