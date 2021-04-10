Убийство Айзады. Глава ГУВД Бишкека лишился должности

Министерство внутренних дел будет принимать исчерпывающие меры по привлечению к ответственности сотрудников за ненадлежащее отношение к исполнению своих служебных обязанностей, которое привело к тяжким последствиям. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, начальник ГУВД Бишкека Бакыт Матмусаев освобожден от должности.

«В связи с печальным инцидентом было назначено служебное расследование в отношении сотрудников ОВД Первомайского района, ГУВД столицы и ГУВД Чуйской области. Служба внутренних расследований МВД провела тщательное и объективное служебное расследование по факту произошедшего, и действиям сотрудников милиции, руководителей подразделений дана оценка их служебной деятельности, 9 апреля 2021 года издан приказ МВД», — говорится в сообщении.

Отмечается, что нашли свое подтверждение факты ненадлежащего исполнения возложенных служебных обязанностей, требований Закона «О прохождении службы в правоохранительных органах», дисциплинарного устава правоохранительных органов, задач, поставленных на коллегии МВД по итогам оперативно-служебной деятельности за 2020 год, требований, поставленных на аппаратных и оперативных совещаниях, а также грубо нарушены иные приказы МВД.

На основании вышеизложенного целый ряд сотрудников и руководителей подразделений наказан в дисциплинарном порядке вплоть до освобождения от занимаемых должностей.

Приказом МВД освобождены от занимаемых должностей начальник ГУВД Бишкека Матмусаев, заместитель начальника ГУВД Атантаев, начальник следственной службы ГУВД Утемисов, начальник УВД Первомайского района Казакеев, заместитель начальника УВД Первомайского района по оперативной работе Базаркулов, заместитель начальника УВД Первомайского района по расследованию Суранчиев, заместитель начальника УВД Первомайского района по общественной безопасности Озубеков, старший инспектор дежурной части УВД Первомайского района старший лейтенант милиции Абдиллаев, старший инспектор дежурной части УВД Первомайского района майор милиции Тукешов, старший следователь следственной службы УВД Первомайского района капитан милиции Арыкбаев.

Вынесено предупреждение о неполном служебном соответствии целому ряду сотрудников милиции.

Приказом МВД также освобождены от занимаемых должностей оперативный дежурный СОБ ГУВД Чуйской области капитан милиции Абыкеев, инспектор-дежурный СОБ ГУВД Чуйской области подполковник милиции Уметалиев.

Всего предупреждение о неполном служебном соответствии получили 44 сотрудника правоохранительных органов.

Напомним, Айзаду Канатбекову похитили 5 апреля. Видео происшествия опубликовали в социальных сетях. Спустя два дня ее и похитителя нашли мертвыми. Эта история потрясла кыргызстанцев. Они возмущены тем, что из трагедии Бурулай в МВД не сделали никаких выводов.

Все подозреваемые, участвующие в похищении девушки, задержаны.