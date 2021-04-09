21:08
USD 84.80
EUR 100.73
RUB 1.10
Власть

В Бишкеке впервые пройдет Международный форум ректоров вузов

Министерство образования и науки проведет Международный форум ректоров вузов. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, форум под названием «Роль образования в развитии мировой экономики в постковидный период» пройдет 5-8 сентября этого года.

Мероприятие объединит представителей более 200 университетов со всего мира для решения проблем международного сотрудничества и сотрудничества университетов в области научных исследований и образования.

Цель форума — собрать на одной площадке ректоров вузов и топ-менеджеров ведущих университетов мира, инициировать подписание межвузовских соглашений о сотрудничестве на международном уровне.

На сегодня организационным комитетом, в состав которого вошли МОиН КР и ректоры ведущих вузов республики, утвержден план мероприятий по подготовке и проведению форума, также подготовлен проект программы и ведется работа по составлению списка зарубежных участников.
Ссылка: https://24.kg/vlast/189372/
просмотров: 146
Версия для печати
Материалы по теме
В Бишкеке пройдет выставка образовательных организаций России
Защита персональных данных. В Кыргызстане стартует конкурс для молодежи
Минобразования пересматривает Государственный образовательный стандарт
Колледжи страны планируют финансировать по новому порядку
Студенты российских вузов из Кыргызстана могут приступить к очной форме обучения
В Оше 23 и 24 марта пройдет международная образовательная ярмарка
В школах Кыргызстана могут появиться медицинские кабинеты
Кыргызстанцы могут поучаствовать в конкурсе стартапов хабаровского университета
Артем Новиков: Надо обеспечить поступление выпускников детских домов в вузы
Предвзятый конкурс. Абитуриенты жалуются на отбор на обучение в вузы Венгрии
Популярные новости
Тайно посещают Атамбаева. Жанар Акаев о&nbsp;том, кто носит еду бывшему президенту Тайно посещают Атамбаева. Жанар Акаев о том, кто носит еду бывшему президенту
В&nbsp;Кыргызстане упразднена процедура запроса справок и&nbsp;документов в&nbsp;бумажном виде В Кыргызстане упразднена процедура запроса справок и документов в бумажном виде
С&nbsp;1&nbsp;мая в&nbsp;Кыргызстане начнут бесплатно выдавать ID-карты. Но&nbsp;не&nbsp;всем С 1 мая в Кыргызстане начнут бесплатно выдавать ID-карты. Но не всем
Выборы и&nbsp;референдум: вы&nbsp;пойдете голосовать? Опрос Выборы и референдум: вы пойдете голосовать? Опрос
Бизнес
MegaCom открыл велосезон-2021&nbsp;в городе&nbsp;Ош MegaCom открыл велосезон-2021 в городе Ош
Определяйте местоположение своих близких за&nbsp;секунды Определяйте местоположение своих близких за секунды
Сотрудники MegaCom вышли на&nbsp;субботник в&nbsp;Оше Сотрудники MegaCom вышли на субботник в Оше
ФИФА готова финансировать строительство футбольного центра в&nbsp;Бишкеке ФИФА готова финансировать строительство футбольного центра в Бишкеке
9 апреля, пятница
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 10 апреля: днем будет жарко Прогноз погоды в Кыргызстане на 10 апреля: днем будет ж...
20:59
Подозреваемый в убийстве мужчины на рынке «Кудайберген» объявлен в розыск
20:47
В Бишкеке впервые пройдет Международный форум ректоров вузов
20:42
В Бишкеке у диджея ночного клуба обнаружили наркотики. Он задержан
20:25
Водитель в Бишкеке проигнорировал сигнал регулировщика и едва не совершил аварию