В Бишкеке впервые пройдет Международный форум ректоров вузов

Министерство образования и науки проведет Международный форум ректоров вузов. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, форум под названием «Роль образования в развитии мировой экономики в постковидный период» пройдет 5-8 сентября этого года.

Мероприятие объединит представителей более 200 университетов со всего мира для решения проблем международного сотрудничества и сотрудничества университетов в области научных исследований и образования.

Цель форума — собрать на одной площадке ректоров вузов и топ-менеджеров ведущих университетов мира, инициировать подписание межвузовских соглашений о сотрудничестве на международном уровне.

На сегодня организационным комитетом, в состав которого вошли МОиН КР и ректоры ведущих вузов республики, утвержден план мероприятий по подготовке и проведению форума, также подготовлен проект программы и ведется работа по составлению списка зарубежных участников.