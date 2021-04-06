Референдум. Рита Карасартова пожаловалась на ОТРК, «ЭлТР» и «Биринчи радио»

Глава агитационной группы против референдума и вынесенного на него проекта Конституции Рита Карасартова пожаловалась в ЦИК на государственные СМИ — ОТРК, «ЭлТР» и «Биринчи радио».

По ее словам, экспертам, выступающим с критикой варианта нового Основного закона — Сание Токтогазиевой, Таттубубу Эргешбаевой и другим независимым юристам — не предоставляют достаточно эфирного времени для разъяснения своей позиции. Более того, ведущий «Биринчи радио» позволил себе непрофессиональное поведение, назвав Токтогазиеву и Эргешбаеву представителями прозападных НПО.

Член ЦИК Гульнара Джурабаева отметила, что госканалы и «Биринчи радио» нарушили избирательное законодательство. И в тех передачах, где эксперты выступают за новую Конституцию, ведущие также занимаются агитацией, а тем, кто против, высказаться не дают и в студию не приглашают.

Другой член ЦИК, Акылбек Сариев, спросил, в чем суть обращения Риты Карасартовой и где именно были элементы агитации со стороны сотрудников госСМИ.

Рабочая группа поддержала заявление Риты Карасартовой и предложила указать ОТРК, что канал должен, как «ЭлТР», предоставлять равные возможности для агитации группам как за, так и против. ЦИК также поручила госСМИ обеспечить разносторонность мнений.

Референдум пройдет в один день с местными выборами 11 апреля.