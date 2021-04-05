16:09
USD 84.80
EUR 99.91
RUB 1.11
Власть
Сюжет: Приграничные конфликты

Депутат Жогорку Кенеша решил объяснить Хамрохону Зарифи, что такое анклав

Бывший министр иностранных дел Таджикистана Хамрохон Зарифи обостряет двусторонние кыргызско-таджикские отношения своими заявлениями о непризнании Воруха анклавом. Об этом на заседании комитета Жогорку Кенеша по международным делам, обороне и безопасности заявил депутат Умбеталы Кадыралиев.

Он призвал министра иностранных дел Руслана Казакбаева отреагировать на слова Хамрохона Зарифи.

«Меня беспокоит, что он бывший министр иностранных дел Таджикистана. Надо реагировать. На территории Кыргызстана есть большой анклав Ворух. Этот экс-министр обостряет двусторонние отношения своими заявлениями. Что такое анклав? Есть простое определение: это часть территории, окруженная со всех сторон территорией другого государства. Что тогда Ворух, как не анклав? Мы всегда в своих отношениях придерживаемся международных принципов. С Таджикистаном тоже. В 90-е годы, когда у них шла гражданская война, мы этот вопрос не поднимали. Анклавы остались со времен СССР. Эту проблему можно решить путем обмена», — сообщил нардеп.

Напомним, что ранее бывший министр иностранных дел Таджикистана Хамрохон Зарифи заявил, что Ворух никогда не считался анклавом.

Отметим, Ворух находится на территории Баткенского района Баткенской области Кыргызстана и полностью окружен кыргызстанскими селами.

Протяженность таджикско-кыргызской границы составляет 976 километров, из которых делимитированы и демаркированы только 504 километра. Несмотря на переговоры на высшем уровне и готовность двух стран решить проблемы на границе и приостановить конфликты, инциденты, нередко с применением огнестрельного оружия и участием военных, продолжаются.
Ссылка: https://24.kg/vlast/188867/
просмотров: 438
Версия для печати
Материалы по теме
Смерть сотрудника МИД. Стала известна предварительная причина гибели чиновника
МИД Кыргызстана обеспокоен: Таджикистан усилил проверки кыргызов в Жерге-Тале
Смерть сотрудника МИД. Посольство КНР осуждает распространение фейка
Недипломатично. Хамрон Зарифи продолжил полемику с Камчыбеком Ташиевым
Вакцинация сотрудника МИД. Минздрав создаст комиссию для выяснения причин смерти
Студент из Кыргызстана погиб в аварии в Китае. Родные просят о помощи
Делимитация границ. Камчыбек Ташиев ответил экс-главе МИД Таджикистана
В МИД подтвердили, что Алмазбек Бейшеналиев самовольно подал заявку в ЮНЕСКО
Экс-глава МИД Таджикистана прокомментировал слова Камчыбека Ташиева о Ворухе
Депутаты намерены лично проверить месторождения приграничных территорий Баткена
Популярные новости
Недипломатично. Хамрон Зарифи продолжил полемику с&nbsp;Камчыбеком Ташиевым Недипломатично. Хамрон Зарифи продолжил полемику с Камчыбеком Ташиевым
Лишение статуса экс-президента Жээнбекова и&nbsp;Отунбаеву: сбор подписей продолжат Лишение статуса экс-президента Жээнбекова и Отунбаеву: сбор подписей продолжат
Делимитация границ. Камчыбек Ташиев ответил экс-главе МИД Таджикистана Делимитация границ. Камчыбек Ташиев ответил экс-главе МИД Таджикистана
Салмоорбек Джумабеков возглавил Бишкекское управление ГКНБ Салмоорбек Джумабеков возглавил Бишкекское управление ГКНБ
Бизнес
ЗАО &laquo;Альфа Телеком&raquo; предлагает услуги MegaKassa для &laquo;Розничного продавца&raquo; ЗАО «Альфа Телеком» предлагает услуги MegaKassa для «Розничного продавца»
Изменились условия работы сall-центра &laquo;Газпром Кыргызстан&raquo; 4444 Изменились условия работы сall-центра «Газпром Кыргызстан» 4444
Чем грозит стране рынок контрафактных сигарет? Экономический обзор Чем грозит стране рынок контрафактных сигарет? Экономический обзор
Gamma Knife Icon в&nbsp;лечении опухолей головного мозга Gamma Knife Icon в лечении опухолей головного мозга
5 апреля, понедельник
16:06
Местные выборы. Членов УИК № 7075 подозревают в агитации в пользу партии «Эмгек» Местные выборы. Членов УИК № 7075 подозревают в агитаци...
16:04
Активиста Эрулана Кокулова вызвали на допрос в УВД Нарына
15:55
Депутат Жогорку Кенеша решил объяснить Хамрохону Зарифи, что такое анклав
15:55
Выборы в БГК. В ТИК Бишкека поступило 35 жалоб, девять зарегистрированы в ЕРПП
15:43
В Фонде обязательного медстрахования назначен новый заместитель председателя