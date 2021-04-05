Депутат Жогорку Кенеша решил объяснить Хамрохону Зарифи, что такое анклав

Бывший министр иностранных дел Таджикистана Хамрохон Зарифи обостряет двусторонние кыргызско-таджикские отношения своими заявлениями о непризнании Воруха анклавом. Об этом на заседании комитета Жогорку Кенеша по международным делам, обороне и безопасности заявил депутат Умбеталы Кадыралиев.

Он призвал министра иностранных дел Руслана Казакбаева отреагировать на слова Хамрохона Зарифи.

«Меня беспокоит, что он бывший министр иностранных дел Таджикистана. Надо реагировать. На территории Кыргызстана есть большой анклав Ворух. Этот экс-министр обостряет двусторонние отношения своими заявлениями. Что такое анклав? Есть простое определение: это часть территории, окруженная со всех сторон территорией другого государства. Что тогда Ворух, как не анклав? Мы всегда в своих отношениях придерживаемся международных принципов. С Таджикистаном тоже. В 90-е годы, когда у них шла гражданская война, мы этот вопрос не поднимали. Анклавы остались со времен СССР. Эту проблему можно решить путем обмена», — сообщил нардеп.

Напомним, что ранее бывший министр иностранных дел Таджикистана Хамрохон Зарифи заявил, что Ворух никогда не считался анклавом.

Отметим, Ворух находится на территории Баткенского района Баткенской области Кыргызстана и полностью окружен кыргызстанскими селами.