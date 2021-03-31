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Власть

Экс-глава МИД Таджикистана прокомментировал слова Камчыбека Ташиева о Ворухе

Официальный Душанбе до сих пор не отреагировал на заявление главы ГКНБ Кыргызстана Камчыбека Ташиева, который предложил обменять Ворух в Исфаринском районе Таджикистана на участок в Баткенской области Кыргызстана.

Между тем СМИ РТ опубликовали высказывание бывшего министра иностранных дел Таджикистана Хамрохона Зарифи.

По его словам, выступление Камчыбека Ташиева по итогам первого раунда переговоров Таджикистана и Кыргызстана по вопросам размежевания госграницы — полный бред. Он напомнил, что Таджикистан никогда не считал Ворух анклавом. В соседнем государстве придерживаются мнения, что кыргызская сторона, по словам экс-чиновника, оккупировала таджикские земли.

«Таджикистан — суверенное государство, его границы незыблемы и неприкосновенны. У нас стабильная страна, где живут мирные, трудолюбивые люди, есть адекватное правительство и глава государства. Мы не претендуем на чужие территории и ни пядью своей священной земли ни с кем делиться не собираемся. Думаю, делегация Таджикистана не будет будоражить свой народ и дружественный народ Кыргызстана до принятия соответствующих решений на основе равноправия, уважения и добрососедства. Ворух, согласно всем историческим документам, политическим и географическим картам, не был анклавом. Вопрос не стоит о возвращении каких-либо земель Таджикистану», — высказался Хамрохон Зарифи.

Напомним, 16-17 марта переговоры правительственных делегаций Таджикистана и Кыргызстана по делимитации и демаркации государственной границы прошли в городе Гулистон Согдийской области.

Возглавляли делегации председатель ГКНБ РТ Саймумин Ятимов и глава ГКНБ КР Камчыбек Ташиев.

По сообщению МИД Таджикистана, встреча прошла в дружественной атмосфере, стороны решили продолжать переговоры по достижению договоренностей по границе.

Протяженность таджикско-кыргызской границы составляет 976 километров, из которых делимитированы и демаркированы только 504 километра. Несмотря на переговоры на высшем уровне и готовность двух стран решить проблемы на границе и приостановить конфликты, инциденты, нередко с применением огнестрельного оружия и участием военных, продолжаются.
Ссылка: https://24.kg/vlast/188275/
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