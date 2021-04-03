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Власть

Садыр Жапаров: Деструктивные силы усугубляют ситуацию в ущерб интересам страны

Президент Садыр Жапаров выступил с речью на военных учениях «Безопасность-2021» и «Формирование Юг — 2021». Об этом сообщили в пресс-службе аппарата главы государства.

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Он отметил, что сейчас, когда терроризм и экстремизм представляют угрозу для мира, военные, правоохранительные и спецслужбы Кыргызстана, работники государственных и местных органов власти доказали, что нет более почетного и священного долга, чем защищать свой дом и свою Родину.

Глава государства понаблюдал за заключительной фазой объединенных командно-штабных и мобилизационных учений «Безопасность — 2021» и «Формирование Юг — 2021».

По словам президента, несмотря на реформу системы госуправления и борьбы с коррупцией, различные деструктивные силы усугубляют ситуацию в ущерб национальным интересам страны.

Садыр Жапаров подчеркнул важность принятия мер по укреплению государственности, адекватному реагированию на угрозы безопасности, снижению конфликтного потенциала на территории и границах страны. В качестве примера он привел воссоздание Министерства обороны, что позволяет создать вертикальное командование в Вооруженных силах, сохраняя принцип подчинения одному руководителю.

«Руководство страны работает со странами-партнерами по развитию отечественной оборонной промышленности. В ближайшее время в составе Минобороны будет сформировано подразделение по специальным операциям, что в свою очередь позволит эффективно бороться с международным терроризмом», — сказал Садыр Жапаров.

Учения будут способствовать укреплению безопасности не только в Кыргызстане, но и Центральной Азии в целом.

Садыр Жапаров

По словам президента, цели учений «Безопасность-2021» и «Формирование Юг — 2021» достигнуты, все участники продемонстрировали высокий профессионализм, четко выполнили военно-учебные задачи в боевых и чрезвычайных режимах, показали свою готовность и умение совместно реагировать на различные угрозы безопасности сторон.
Ссылка: https://24.kg/vlast/188704/
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