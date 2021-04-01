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Общество

В Баткене начались командно-штабные учения «Безопасность-2021»

В Баткене начались командно-штабные и мобилизационные учения «Безопасность-2021». Об этом сообщила пресс-служба полпреда правительства в регионе.

Учения продлятся три дня. В них задействованы более 2 тысяч человек и 100 единиц техники, в том числе артиллерийские системы и авиация, принимают участие военнослужащие, сотрудники ГКНБ, МЧС, МВД и Минздрава.

«На первом этапе учений участники будут выполнять задания в рамках сценария военного и чрезвычайного положения. Далее силовые структуры пройдут обучение по правилам эвакуации населения в режиме ЧС и охране стратегического объекта — Торт-Кульского водохранилища», — говорится в сообщении.

Отметим, с сегодняшнего дня в Баткене и одноименном районе вводится комендантский час. Общественный порядок будут обеспечивать сотрудники внутренних дел круглосуточно.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/188414/
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