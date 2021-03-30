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Власть
Сюжет: Выборы - 2021

Местные выборы. Зафиксировано 14 фактов подкупа голосов избирателей

В координационную группу Центризбиркома поступило 31 сообщение о нарушениях. Об этом на совещании группы сообщила председатель ЦИК Нуржан Шайлдабекова.

По ее словам, из них по нарушению прав избирателя — 1, по подкупу — 14, использованию админресурса — 8, запугиванию и давлению — 1, распространению ложной информации со стороны кандидатов — 1, нарушению правил агитации — 3, нарушению вопросов финансирования избирательной кампании — 3.

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По 13 фактам информация зарегистрирована в журнале регистрации, по 12 — не подтвердилась. «По двум фактам проводится проверка. 15 случаев зарегистрированы в ЕРПП и по ним проводится расследование», — уточнила Нуржан Шайлдабекова.

Она добавила, что активизировались работы по благоустройству в городах и селах в ходе именно предвыборной кампании, и напомнила — в этом прослеживаются признаки применения админресурса. «На этих выборах кандидаты особенно стараются обустроить отдельные дворы и улицы. 14 сообщений поступило о подкупе. Это очень грубое нарушение, и оно сводит на нет все наши усилия по проведению честных выборов», — отметила Нуржан Шайлдабекова и предупредила — если факты подтвердятся, кандидаты, партии будут сняты с гонки.

Она попросила правоохранительные органы ускориться с расследованием, чтобы ТИКи могли своевременно принять меры и дисквалифицировать претендентов на мандаты, нарушивших закон.

Местные выборы пройдут 11 апреля в 28 городах и 420 аймаках. В Бишкеке в них примут участие 25 политических партий. Столичный городской кенеш состоит из 45 депутатов.
Ссылка: https://24.kg/vlast/188102/
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