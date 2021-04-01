В Госстрое уволили директора и его заместителей

Директор Госстроя Урматбек Кокочаров и его заместители освобождены от занимаемых должностей. Информацию 24.kg подтвердили в пресс-службе госагентства.

По ее данным, соответствующее распоряжение выпустило Министерство транспорта, архитектуры, строительства и коммуникаций. Это связано с реорганизацией, так как Госстрой теперь находится в ведении Минтранса.

В пресс-службе Минтранса информацию подтвердили, пообещав позднее предоставить более подробную информацию.

Напомним, что ранее премьер-министр Улукбек Марипов объявил выговор Урматбеку Кокочарову.