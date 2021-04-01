13:50
USD 84.80
EUR 99.60
RUB 1.12
Власть
Сюжеты: Выборы - 2021, Скандалы с чиновниками

Местные выборы. Жасур Азимов подозревается в подкупе голосов

Вице-мэр Оша Жасур Азимов, баллотирующийся в кенеш города по списку партии «Ата Журт Кыргызстан», подозревается в подкупе избирателей. Об этом 24.kg сообщили в координационной группе оперативного реагирования ЦИК.

Жасур Азимов, как указано в жалобе, якобы через партийных агитаторов раздает продуктовые наборы нуждающимся в одном из микрорайонов Оша. Раздача продуктов во время предвыборной кампании расценивается как подкуп.

Ранее сообщалось, что он фигурирует в уголовном деле.

Напомним, Жасур Азимов обвиняется в земельных махинациях. По версии следствия, постановлением вице-мэра Оша от 4 сентября 2020 года ОсОО «Кыргыз Текстиль ЛТД» был продан участок площадью 25 гектаров за 2 миллиона 500 тысяч сомов. Участок расположен на территории Жапалакского айыльного аймака. Прокуратурой города проведена проверка, в ходе которой рыночная стоимость участка установлена в размере 72 миллионов сомов. То есть стоимость участка была занижена на 69,5 миллиона сомов.
Ссылка: https://24.kg/vlast/188429/
просмотров: 279
Версия для печати
Материалы по теме
Местные выборы. Вице-мэр Оша — фигурант уголовного дела, он идет в депутаты
Местные выборы. Экс-глава МИД заявил, что в БГК должна прийти молодежь
ТИК Бишкека не нашла нарушений в действиях партий, а СМИ получило предупреждение
Местные выборы. В Оше главу одной из УИК уличают в нарушении законодательства
Задержание Азиза Алымкулова. Генпрокуратура сообщила подробности
Выборы в БГК. Партию «Ак Бата» уличили в подкупе
Задержанный экс-аким Чынасыл Чыныбаев отпущен под домашний арест
Местные выборы. Правоохранители Оша не реагируют на факты давления на кандидатов
Местные выборы. Зафиксировано 14 фактов подкупа голосов избирателей
Референдум. В контрольном списке избирателей 3 миллиона 601 тысяча человек
Популярные новости
Экс-глава МИД Таджикистана прокомментировал слова Камчыбека Ташиева о&nbsp;Ворухе Экс-глава МИД Таджикистана прокомментировал слова Камчыбека Ташиева о Ворухе
Фарид Ниязов назвал Сооронбая Жээнбекова самой большой ошибкой Атамбаева Фарид Ниязов назвал Сооронбая Жээнбекова самой большой ошибкой Атамбаева
Сегодня большой той! Сын президента Садыра Жапарова женится Сегодня большой той! Сын президента Садыра Жапарова женится
Помощник брата Курманбека Бакиева стал замглавы МИД Помощник брата Курманбека Бакиева стал замглавы МИД
Бизнес
Сотрудники&nbsp;О! посадили в&nbsp;Бишкеке березовую рощу Сотрудники О! посадили в Бишкеке березовую рощу
Торопись получить билеты! Розыгрыш первого авто Hyundai Creta уже 5&nbsp;апреля Торопись получить билеты! Розыгрыш первого авто Hyundai Creta уже 5 апреля
Платите без комиссии за&nbsp;природный газ в&nbsp;центрах обслуживания MegaCom Платите без комиссии за природный газ в центрах обслуживания MegaCom
Global Money Week: денежный словарь от&nbsp;&laquo;Бакай Банка&raquo; Global Money Week: денежный словарь от «Бакай Банка»
1 апреля, четверг
13:42
Премьер-министр получит вакцину в порядке очередности Премьер-министр получит вакцину в порядке очередности
13:38
В Госстрое уволили директора и его заместителей
13:32
Дело Гульбары Калиевой. Активисты встали на защиту экс-главы Верховного суда
13:31
Местные выборы. Жасур Азимов подозревается в подкупе голосов
13:26
В Бишкеке появятся три новых сквера