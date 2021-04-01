Местные выборы. Жасур Азимов подозревается в подкупе голосов

Вице-мэр Оша Жасур Азимов, баллотирующийся в кенеш города по списку партии «Ата Журт Кыргызстан», подозревается в подкупе избирателей. Об этом 24.kg сообщили в координационной группе оперативного реагирования ЦИК.

Жасур Азимов, как указано в жалобе, якобы через партийных агитаторов раздает продуктовые наборы нуждающимся в одном из микрорайонов Оша. Раздача продуктов во время предвыборной кампании расценивается как подкуп.

Ранее сообщалось, что он фигурирует в уголовном деле.

Напомним, Жасур Азимов обвиняется в земельных махинациях. По версии следствия, постановлением вице-мэра Оша от 4 сентября 2020 года ОсОО «Кыргыз Текстиль ЛТД» был продан участок площадью 25 гектаров за 2 миллиона 500 тысяч сомов. Участок расположен на территории Жапалакского айыльного аймака. Прокуратурой города проведена проверка, в ходе которой рыночная стоимость участка установлена в размере 72 миллионов сомов. То есть стоимость участка была занижена на 69,5 миллиона сомов.