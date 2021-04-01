Фигурант уголовного дела вице-мэр Оша Жасур Азимов баллотируется в депутаты городского кенеша южной столицы. Об этом 24.kg сообщили собственные источники.

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Уточняется, что Жасур Азимов баллотируется от политической партии «Ата Журт Кыргызстан».

В мэрии Оша подтвердили эту информацию. По ее данным, до 12 апреля Жасур Азимов приостановил свои полномочия.

Напомним, что Жасур Азимов фигурирует в уголовном деле по земельным махинациям. По версии следствия, постановлением вице-мэра Оша от 4 сентября 2020 года ОсОО «Кыргыз Текстиль ЛТД» был продан участок площадью 25 гектаров за 2 миллиона 500 тысяч сомов. Участок расположен на территории Жапалакского айыльного аймака. Прокуратурой города проведена проверка, в ходе которой рыночная стоимость участка установлена в размере 72 миллионов сомов. То есть стоимость участка была занижена на 69,5 миллиона сомов.