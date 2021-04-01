13:18
USD 84.80
EUR 99.60
RUB 1.12
Власть
Сюжет: Выборы - 2021

Местные выборы. Вице-мэр Оша — фигурант уголовного дела, он идет в депутаты

Фигурант уголовного дела вице-мэр Оша Жасур Азимов баллотируется в депутаты городского кенеша южной столицы. Об этом 24.kg сообщили собственные источники.

Читайте по теме
Вице-мэр города Ош Жасур Азимов фигурирует в уголовном деле

Уточняется, что Жасур Азимов баллотируется от политической партии «Ата Журт Кыргызстан».

В мэрии Оша подтвердили эту информацию. По ее данным, до 12 апреля Жасур Азимов приостановил свои полномочия.

Напомним, что Жасур Азимов фигурирует в уголовном деле по земельным махинациям. По версии следствия, постановлением вице-мэра Оша от 4 сентября 2020 года ОсОО «Кыргыз Текстиль ЛТД» был продан участок площадью 25 гектаров за 2 миллиона 500 тысяч сомов. Участок расположен на территории Жапалакского айыльного аймака. Прокуратурой города проведена проверка, в ходе которой рыночная стоимость участка установлена в размере 72 миллионов сомов. То есть стоимость участка была занижена на 69,5 миллиона сомов.

Ссылка: https://24.kg/vlast/188419/
просмотров: 450
Версия для печати
Материалы по теме
Местные выборы. В Оше главу одной из УИК уличают в нарушении законодательства
Задержание Азиза Алымкулова. Генпрокуратура сообщила подробности
Саботаж, выборы и коронавирус. О чем чиновники мэрии говорили с перевозчиками
Местные выборы. Уроки 4 октября многие не выучили
Местные выборы. Правоохранители Оша не реагируют на факты давления на кандидатов
Местные выборы. С начала агитации в МВД поступило 55 сообщений о нарушениях
Местные выборы. На юге задержана кандидат в Ошский горкенеш от партии «Ишеним»
Местные выборы. НДПК и «Реформа»: впервые честные дебаты онлайн
Местные выборы. Садыр Жапаров посадил деревья в знак поддержки женщин
В городе Ош обсудили подготовку к проведению выборов и референдума
Популярные новости
Экс-глава МИД Таджикистана прокомментировал слова Камчыбека Ташиева о&nbsp;Ворухе Экс-глава МИД Таджикистана прокомментировал слова Камчыбека Ташиева о Ворухе
Фарид Ниязов назвал Сооронбая Жээнбекова самой большой ошибкой Атамбаева Фарид Ниязов назвал Сооронбая Жээнбекова самой большой ошибкой Атамбаева
Сегодня большой той! Сын президента Садыра Жапарова женится Сегодня большой той! Сын президента Садыра Жапарова женится
Помощник брата Курманбека Бакиева стал замглавы МИД Помощник брата Курманбека Бакиева стал замглавы МИД
Бизнес
Сотрудники&nbsp;О! посадили в&nbsp;Бишкеке березовую рощу Сотрудники О! посадили в Бишкеке березовую рощу
Торопись получить билеты! Розыгрыш первого авто Hyundai Creta уже 5&nbsp;апреля Торопись получить билеты! Розыгрыш первого авто Hyundai Creta уже 5 апреля
Платите без комиссии за&nbsp;природный газ в&nbsp;центрах обслуживания MegaCom Платите без комиссии за природный газ в центрах обслуживания MegaCom
Global Money Week: денежный словарь от&nbsp;&laquo;Бакай Банка&raquo; Global Money Week: денежный словарь от «Бакай Банка»
1 апреля, четверг
13:11
Кримавторитет по прозвищу Точка приговорен к штрафу за незаконный оборот оружия Кримавторитет по прозвищу Точка приговорен к штрафу за ...
13:07
В Бишкеке пройдет акция, посвященная Всемирному дню здоровья
12:42
Минобразования пересматривает Государственный образовательный стандарт
12:30
Местные выборы. Вице-мэр Оша — фигурант уголовного дела, он идет в депутаты
12:07
НДПК № 15! Виктория Мозгачева: Желаю каждому медику сил, пусть вас греет любовь