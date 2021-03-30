15:35
USD 84.78
EUR 99.75
RUB 1.12
Власть

Мало воды в Токтогулке. Кыргызстан просит в долг электроэнергию у соседей

Кыргызстан попросил электроэнергию у соседей в долг. Об этом на заседании парламентского комитета по топливно-энергетическому комплексу и недропользованию сообщил министр энергетики Кубанычбек Турдубаев.

По его словам, Узбекистан и Казахстан пошли навстречу Кыргызстану и согласились предоставить электроэнергию по нулевой ставке.

«Мы объяснили им ситуацию, поэтому попросили в долг», — сказал чиновник.

Кубанычбек Турдубаев отметил, что импорт электроэнергии — один из способов пополнения Токтогульского водохранилища. По его данным, объем водохранилища на сегодня составляет 8,7 миллиарда кубометров воды.

«8,5 миллиарда кубометров — это критический уровень. Пополнить его мы можем только тремя способами — экономить воду, повысить генерацию электроэнергии на ТЭЦ Бишкека и ограничить внутреннее потребление. По внутреннему потреблению сложно, но нам надо пойти на это», — заявил чиновник.
Ссылка: https://24.kg/vlast/188149/
просмотров: 355
Версия для печати
Материалы по теме
В Токтогулке мало воды. Депутат призвал правительство экономить электроэнергию
Сложно, как в открытом космосе. Водолазы очистили плотину Токтогульской ГЭС
Модернизация Токтогульской ГЭС: идет замена устаревшего оборудования
Воды в Токтогулке на 2 миллиарда кубов меньше. Но веерных отключений не будет
Кыргызские ГЭС. Как модернизируют Токтогулку и почему не строят новые мощности
Объем воды в Токтогулке меньше на миллиард кубометров, чем в 2018 году
Президент проверил, как на деньги доноров идет реконструкция Токтогульской ГЭС
Несмотря на сезон маловодья, веерных отключений в Кыргызстане не будет
Объем воды в Токтогулке на 2,1 миллиарда кубометров меньше, чем в 2018 году
Объем Токтогульского водохранилища составляет 16,8 миллиарда кубометров
Популярные новости
Чык эшикке. Камчыбек Ташиев нагрубил журналистам Чык эшикке. Камчыбек Ташиев нагрубил журналистам
Таджикистан не&nbsp;считает Ворух, расположенный в&nbsp;Баткенской области, анклавом Таджикистан не считает Ворух, расположенный в Баткенской области, анклавом
Жылдызкан Джолдошева заявляет, что ее&nbsp;сына уволили после критики Садыра Жапарова Жылдызкан Джолдошева заявляет, что ее сына уволили после критики Садыра Жапарова
Садыр Жапаров напомнил своим чиновникам, почему трижды сменилась власть в&nbsp;стране Садыр Жапаров напомнил своим чиновникам, почему трижды сменилась власть в стране
Бизнес
Платите без комиссии за&nbsp;природный газ в&nbsp;центрах обслуживания MegaCom Платите без комиссии за природный газ в центрах обслуживания MegaCom
Global Money Week: денежный словарь от&nbsp;&laquo;Бакай Банка&raquo; Global Money Week: денежный словарь от «Бакай Банка»
Индия готова делиться ресурсами, опытом и&nbsp;знаниями на&nbsp;благо всего мира Индия готова делиться ресурсами, опытом и знаниями на благо всего мира
Выгодные обновленные пакеты MegaCom для звонков вне сети Выгодные обновленные пакеты MegaCom для звонков вне сети
30 марта, вторник
15:31
ТЭЦ Бишкека сожгла некачественный уголь на 86 миллионов сомов. Мы этим дышали ТЭЦ Бишкека сожгла некачественный уголь на 86 миллионов...
15:26
В Бишкеке из больницы сбежал подследственный
15:23
Глава Минэнерго рассказал, почему ситуация с Токтогулкой стала кризисной
15:21
Садыр Жапаров встретился со спецпредставителем Генсека ООН по Центральной Азии
15:13
Мало воды в Токтогулке. Кыргызстан просит в долг электроэнергию у соседей