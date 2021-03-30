Мало воды в Токтогулке. Кыргызстан просит в долг электроэнергию у соседей

Кыргызстан попросил электроэнергию у соседей в долг. Об этом на заседании парламентского комитета по топливно-энергетическому комплексу и недропользованию сообщил министр энергетики Кубанычбек Турдубаев.

По его словам, Узбекистан и Казахстан пошли навстречу Кыргызстану и согласились предоставить электроэнергию по нулевой ставке.

«Мы объяснили им ситуацию, поэтому попросили в долг», — сказал чиновник.

Кубанычбек Турдубаев отметил, что импорт электроэнергии — один из способов пополнения Токтогульского водохранилища. По его данным, объем водохранилища на сегодня составляет 8,7 миллиарда кубометров воды.

«8,5 миллиарда кубометров — это критический уровень. Пополнить его мы можем только тремя способами — экономить воду, повысить генерацию электроэнергии на ТЭЦ Бишкека и ограничить внутреннее потребление. По внутреннему потреблению сложно, но нам надо пойти на это», — заявил чиновник.