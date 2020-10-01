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Общество
Сюжет: Выборы — 2020

Молодой или аксакал, директор или безработный? Что вы знаете о кандидатах в ЖК?

В Кыргызстане 4 октября пройдут выборы в Жогорку Кенеш. Центризбирком разрешил участвовать в них 16 партиям. Редакция 24.kg собрала базу данных по всем кандидатам в депутаты и проанализировала ее.

Теперь мы точно знаем, кто он — среднестатистический кандидат в Жогорку Кенеш. А вы? Проверьте, насколько ваши ожидания совпадают с реальностью.

Ну вот вы и познакомились с типичным кандидатом в депутаты: кыргызский мужчина в полном расцвете сил, безработный, но с высшим образованием. Будет ли он представлять ваши интересы в парламенте? Решать вам.

Дата-редакторы: Айзада Тома, Анастасия Валеева.

Анимация и верстка: Надежда Хабичевская.

Материал создан стипендиатами программы по дата-журналистике проекта «Медиа-К» Интерньюс в Кыргызстане, реализуемого при поддержке USAID в КР в партнерстве со Всемирным банком, DFID и IDEM. Ментором программы выступает Анастасия Валеева. Мнения и выводы в материале необязательно отражают мнение Интерньюс и его партнеров.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/167046/
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