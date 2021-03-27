Местные выборы. В Бишкеке больше всех потратились «Социал-демократы»

Партии, баллотирующиеся в кенеши 28 городов, отчитались по поступлениям и расходам. Данные опубликованы на сайте ЦИК.

Согласно предоставленному отчету, доходы партии «Свобода выбора» составили 1 миллион 162 тысячи сомов, расходы — 1 миллион 146 тысяч.

«Патриот» получил 760 тысяч 450 сомов, потратил — 450 тысяч 735. Поступления «Реформы» — 1 миллион 740 тысяч, расходы — 1 миллион 265 тысяч.

У «Эмгека» 6 миллионов 833 тысячи сомов, траты — 6 миллионов 51 тысяча сомов. «Наш народ» получил за этот период 973 тысячи 90 сомов, а израсходовал 785 тысяч 492 сома. Поступления партии «Ак Бата» составляют 5 миллионов 695 тысяч сомов, расходы — 4 миллиона 854 тысячи.

Социалистическая партия Кыргызстана получила 65 тысяч 400 сомов, а израсходовала — 50 тысяч 150.

У «Бутун Кыргызстана» 225 тысяч — доходы, а траты — 224 тысячи 155 сомов. У партии «Замандаш» 120 тысяч 800 сомов, расходы — 113 тысяч 150 сомов.

«Власть народу» получила 70 тысяч 150, потратила 57 тысяч 150 сомов. Демократическое движение Кыргызстана имеет на счете 55 тысяч 300 сомов, расходы составили 50 тысяч 150 сомов.

У «Ыйман нуру» поступления — 484 тысячи 700 сомов, траты — 401 тысяча 385 сомов. У Партии зеленых 185 тысяч 580 сомов, расходы составили 132 тысячи 269 сомов. У партии «Ынтымак» на счете 3 миллиона 341 тысяча сомов, расходы — 3 миллиона 177 тысяч сомов.

На счет «Ишеним» поступило 1 миллион 100 тысяч сомов, расходы — 992 тысячи 445 сомов. У «Республики» 2 миллиона 156 тысяч сомов. Расходы — 1 миллион 798 тысяч сомов. Счет «Кыргызстана» — 153 тысячи 450 сомов, траты — 128 тысяч 335 сомов. У «Айкол Кыргызстана» 50 тысяч 250 сомов, расходы — 50 тысяч 150 сомов.

«Ата Журт Кыргызстан» имеет 3 миллиона 244 тысячи сомов, потратила партия 3 миллиона 199 тысяч сомов. На счете партии НДПК 5 миллионов 607 тысяч сомов, расходы составили 5 миллионов 577 тысяч сомов.

Поступления партии «Улутман» — 50 тысяч 135 сомов, траты — 50 тысяч 35 сомов. На счете у СДК 7 миллионов 757 тысяч сомов, расходы составили 7 миллионов 509 тысяч сомов. Доходы партии «Уулу Журт» — 378 тысяч 700 сомов, расходы — 378 тысяч 435 сомов. У партии «Тынчтык» на счете 799 тысяч 850 сомов, траты — 680 тысяч 475 сомов.

Среди партий, баллотирующихся в горкенеш Оша, самые крупные поступления у партии «Улуттар Биримдиги» — 1 миллион 695 тысяч сомов, самые маленькие — у «Ата Журт Кыргызстана» — 50 тысяч 150 сомов, расходы составили аналогичную сумму.

Местные выборы пройдут 11 апреля в 28 городах и 420 аймаках.