COVID-19. Когда будет вакцинироваться президент, рассказала Галина Байтерек

Пресс-секретарь президента Галина Байтерек рассказала, будет ли вакцинироваться Садыр Жапаров.

По ее словам, согласно лабораторным исследованиям крови, у Садыра Жапарова в достаточном количестве обнаружены антитела к коронавирусной инфекции. Ранее он уже переболел COVID-19.

«Согласно консультациям врачей, сейчас главе государства нет необходимости вакцинироваться. В случае если по истечении времени количество антител исчезнет или значительно уменьшится, то Садыр Жапаров в обязательном порядке будет привит вакциной от коронавируса», — сказала Галина Байтерек.

Отметим, что 29 марта 2021 года Министерство здравоохранения и социального развития начнет первый этап вакцинации от коронавирусной инфекции в стране. Первым вакцину получит министр здравоохранения и социального развития Алымкадыр Бейшеналиев.