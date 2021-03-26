Местные выборы. В ЦИК распределили эфирное время между кандидатами

В ЦИК прошла жеребьевка по распределению эфирного времени для кандидатов в депутаты в БГК в эфире ОТРК.
На заседании продюсер Бахтияр Тукеев сообщил, что бесплатное эфирное время на ОТРК предоставлено кандидатам в депутаты с 29 марта по 9 апреля. Каждому из них дадут по 15 минут.
Так, партии получили эфирное время по следующим номерам:
- НДПК № 1;
- «Кыргызстан» № 2;
- «Тынчтык» № 3;
- «Айкол Кыргызстан» № 4;
- «Ынтымак» № 5;
- «Реформа» № 6;
- «Республика» № 7;
- «Улуу Журт» № 8;
- «Власть народу» № 9;
- «Социал-демократы Кыргызстана» № 10;
- Партия демократического движения Кыргызстана № 11;
- «Замандаш» № 12;
- «Ишеним» № 13;
- «Свобода выбора» № 14;
- «Эмгек» № 15;
- «Наш народ» № 16;
- Партия зеленых № 17;
- «Ыйман нуру» № 18;
- «Ата Журт Кыргызстан» № 19;
- «Улутман» № 20;
- «Патриот» № 21;
- Социалистическая партия Кыргызстана № 22;
- «Ак Бата» № 23;
- Партия коммунистов Кыргызстана № 24;
- «Бутун Кыргызстан» № 25.
Местные выборы пройдут 11 апреля в 28 городах и 420 аймаках. В Бишкеке в них примут участие 25 политических партий. Столичный городской кенеш состоит из 45 депутатов.