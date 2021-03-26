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Власть
Сюжет: Выборы - 2021

Местные выборы. В ЦИК распределили эфирное время между кандидатами

В ЦИК прошла жеребьевка по распределению эфирного времени для кандидатов в депутаты в БГК в эфире ОТРК.

На заседании продюсер Бахтияр Тукеев сообщил, что бесплатное эфирное время на ОТРК предоставлено кандидатам в депутаты с 29 марта по 9 апреля. Каждому из них дадут по 15 минут.

Так, партии получили эфирное время по следующим номерам:

  • НДПК № 1;
  • «Кыргызстан» № 2;
  • «Тынчтык» № 3;
  • «Айкол Кыргызстан» № 4;
  • «Ынтымак» № 5;
  • «Реформа» № 6;
  • «Республика» № 7;
  • «Улуу Журт» № 8;
  • «Власть народу» № 9;
  • «Социал-демократы Кыргызстана» № 10;
  • Партия демократического движения Кыргызстана № 11;
  • «Замандаш» № 12;
  • «Ишеним» № 13;
  • «Свобода выбора» № 14;
  • «Эмгек» № 15;
  • «Наш народ» № 16;
  • Партия зеленых № 17;
  • «Ыйман нуру» № 18;
  • «Ата Журт Кыргызстан» № 19;
  • «Улутман» № 20;
  • «Патриот» № 21;
  • Социалистическая партия Кыргызстана № 22;
  • «Ак Бата» № 23;
  • Партия коммунистов Кыргызстана № 24;
  • «Бутун Кыргызстан» № 25.

Местные выборы пройдут 11 апреля в 28 городах и 420 аймаках. В Бишкеке в них примут участие 25 политических партий. Столичный городской кенеш состоит из 45 депутатов.
Ссылка: https://24.kg/vlast/187700/
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