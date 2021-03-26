Местные выборы. В ЦИК распределили эфирное время между кандидатами

В ЦИК прошла жеребьевка по распределению эфирного времени для кандидатов в депутаты в БГК в эфире ОТРК.

На заседании продюсер Бахтияр Тукеев сообщил, что бесплатное эфирное время на ОТРК предоставлено кандидатам в депутаты с 29 марта по 9 апреля. Каждому из них дадут по 15 минут.

Так, партии получили эфирное время по следующим номерам:

НДПК № 1;

«Кыргызстан» № 2;

«Тынчтык» № 3;

«Айкол Кыргызстан» № 4;

«Ынтымак» № 5;

«Реформа» № 6;

«Республика» № 7;

«Улуу Журт» № 8;

«Власть народу» № 9;

«Социал-демократы Кыргызстана» № 10;

Партия демократического движения Кыргызстана № 11;

«Замандаш» № 12;

«Ишеним» № 13;

«Свобода выбора» № 14;

«Эмгек» № 15;

«Наш народ» № 16;

Партия зеленых № 17;

«Ыйман нуру» № 18;

«Ата Журт Кыргызстан» № 19;

«Улутман» № 20;

«Патриот» № 21;

Социалистическая партия Кыргызстана № 22;

«Ак Бата» № 23;

Партия коммунистов Кыргызстана № 24;

«Бутун Кыргызстан» № 25.

Местные выборы пройдут 11 апреля в 28 городах и 420 аймаках. В Бишкеке в них примут участие 25 политических партий. Столичный городской кенеш состоит из 45 депутатов.