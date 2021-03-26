Выборы в БГК. Певица Анжелика получила предупреждение за нарушение агитации

Бишкекская территориальная избирательная комиссия не удовлетворила заявление горожан по факту нарушения правил ведения предвыборной агитации партией «Ак Бата».

В жалобе указано, что в партийной агитационной газете были размещены фотографии детей.

На заседании рабочей группы по контролю соблюдения порядка проведения предвыборной агитации дано разъяснение, что дети, изображенные на снимке, не агитируют, не выпускают и не распространяют агитационные материалы, и они старше по возрасту, чем отражено в заявлении.

В свою очередь, кандидат от политорганизации «Наш народ» певица Анжелика Кайратова получила письменное предупреждение от ТИК.

В газете «Де-факто» опубликовано интервью, но без выходных данных. Это является нарушением.

Членам рабочей группы представители партии пояснили, что интервью дано 1 марта, а публикация вышла 12 марта по ошибке работников газеты.

В соответствии с пунктом 1 статьи 23 Закона Кыргызской Республики «О выборах депутатов местных кенешей», «предвыборная агитация начинается со дня окончания срока регистрации всех кандидатов, списков кандидатов и прекращается за 24 часа до начала голосования».

Бишкекская ТИК пришла к выводу, что имеются признаки предвыборной агитации со стороны кандидата в депутаты БГК Анжелики Кайратовой, и вынесла ей письменное предупреждение.