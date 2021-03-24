В Высшей аттестационной комиссии опять скандал: выступают против руководителя

В Высшей аттестационной комиссии разгорелся очередной скандал. Сотрудники заявляют о недоверии председателю Бакыт Тыналиевой.

Накануне, отметим, распоряжением премьер-министра Улукбека Марипова Тыналиева была отстранена от должности. Сообщение появилось на официальном сайте кабмина. Затем пресс-релиз удалили. Сегодня, как сообщили 24.kg в аппарате, готовится встречный документ о ее восстановлении.

Фото 24.kg. Члены ВАК о недоверии председателю Бакыт Тыналиевой

Члены ВАК обратились к президенту Садыру Жапарову. Они сообщают в письме, что Бакыт Тыналиева превышает свои должностные полномочия, напрямую решает судьбу защитившихся соискателей.

В письме также указано, что Бакыт Тыналиева организовала поминки в здании комиссии для руководителей вузов и докторов наук с раздачей еды и сбором денег.

Ранее соискатели жаловались на ВАК омбудсмену Токону Мамытову.