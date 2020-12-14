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Общество

Соискатели пожаловались омбудсмену на Высшую аттестационную комиссию

Соискатели пожаловались омбудсмену Токону Мамытову на Высшую аттестационную комиссию. 

Как сообщил 24.kg акыйкатчи Токон Мамытов, он изучит обращение. В нем указано, что ВАК, необоснованно ссылаясь на постановление правительства от 9 марта, вынесла постановление президиума ВАК, утверждающее условия публикаций для соискателей ученых степеней и ученых званий.

В нем говорится, что лица, претендующие на соискание ученой степени или ученого звания, должны в обязательном порядке опубликовывать одну научную статью в электронном журнале ВАК, оплатив ее через специальный расчетный счет вышеупомянутого государственного органа, в размере 1 тысяча 500 сомов, с дополнительным предоставлением английской версии статьи, перевод которой также является для соискателей платным.  Соискатели считают, что это незаконно. 

В самой ВАК жалобу пока не комментируют. 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/176607/
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