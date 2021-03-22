Референдум. ЦИК зарегистрировала еще две агитационные группы

ЦИК зарегистрировала еще две агитационные группы за проект новой Конституции, внесенный на референдум, который пройдет 11 апреля.

По поводу группы, которую возглавляет ректор Академии госуправления при президенте Алмазбек Акматалиев, опять возник спор.

Председатель Центризбиркома Нуржан Шайлдабекова пояснила: как гражданин Алмазбек Акматалиев имеет право выступать агитатором. К тому же он как глава госвуза не входит в реестр лиц, которым запрещается агитировать. Но на период работы группы Акматалиев, как настаивают в ЦИК, должен приостановить свою деятельность на посту ректора. Поскольку это государственное высшее учебное заведение и он получает зарплату из госбюджета.

Член ЦИК Гульнара Джурабаева отметила, что она проголосует против, потому что риски использования админресурса сохраняются.

Таким образом, на сегодня зарегистрировано 15 агитационных групп, из которых 12 за и три против.

11 марта Жогорку Кенеш принял законопроект о назначении референдума по проекту Закона «О Конституции Кыргызской Республики» во втором и третьем чтениях.

За проголосовали 94 нардепа, против — 6. Регистрацию прошли 100 депутатов. Журналисты посчитали, сколько парламентариев фактически присутствовало при голосовании, — в зале находилось 83 человека.