18:57
USD 84.80
EUR 101.11
RUB 1.14
Власть
Сюжет: Конституционная реформа

Референдум. ЦИК зарегистрировала еще две агитационные группы

ЦИК зарегистрировала еще две агитационные группы за проект новой Конституции, внесенный на референдум, который пройдет 11 апреля.

По поводу группы, которую возглавляет ректор Академии госуправления при президенте Алмазбек Акматалиев, опять возник спор.

Председатель Центризбиркома Нуржан Шайлдабекова пояснила: как гражданин Алмазбек Акматалиев имеет право выступать агитатором. К тому же он как глава госвуза не входит в реестр лиц, которым запрещается агитировать. Но на период работы группы Акматалиев, как настаивают в ЦИК, должен приостановить свою деятельность на посту ректора. Поскольку это государственное высшее учебное заведение и он получает зарплату из госбюджета.

Член ЦИК Гульнара Джурабаева отметила, что она проголосует против, потому что риски использования админресурса сохраняются.

Таким образом, на сегодня зарегистрировано 15 агитационных групп, из которых 12 за и три против.

11 марта Жогорку Кенеш принял законопроект о назначении референдума по проекту Закона «О Конституции Кыргызской Республики» во втором и третьем чтениях.

За проголосовали 94 нардепа, против — 6. Регистрацию прошли 100 депутатов. Журналисты посчитали, сколько парламентариев фактически присутствовало при голосовании, — в зале находилось 83 человека.
Ссылка: https://24.kg/vlast/187222/
просмотров: 569
Версия для печати
Материалы по теме
Новая Конституция угрожает балансу ветвей власти. Заключение БДИПЧ ОБСЕ
Больше половины читателей 24.kg не знают, какие изменения вносятся в Конституцию
Референдум. Ректор вуза создал группу агитации, в ЦИК спорят, законно ли это
Референдум. В предварительный список вошли 3 миллиона 597 тысяч избирателей
Референдум. ЦИК зарегистрировала еще одну группу против
Референдум. ЦИК зарегистрировала агитационные группы
Референдум. Официальные итоги ЦИК подведет до 2 мая
Референдум. ЦИК утвердила текст и форму бюллетеня
Референдум. Пока ни одна группа не подала заявку на участие в агитации
Нарушение регламента ЖК: почему референдум и изменение Конституции нелегитимны
Популярные новости
Свадебные генералы Кыргызстана. Кому за&nbsp;15&nbsp;лет присвоили высшие воинские звания Свадебные генералы Кыргызстана. Кому за 15 лет присвоили высшие воинские звания
Удивляемся криминальным новостям. Артем Новиков о&nbsp;важности внешкольного обучения Удивляемся криминальным новостям. Артем Новиков о важности внешкольного обучения
По&nbsp;3&nbsp;миллиона каждому депутату. Спикер БГК утверждает: деньги &laquo;не&nbsp;распилили&raquo; По 3 миллиона каждому депутату. Спикер БГК утверждает: деньги «не распилили»
Свободных участков в&nbsp;Бишкеке нет. Застройщики выступают за&nbsp;снос старых домов Свободных участков в Бишкеке нет. Застройщики выступают за снос старых домов
Бизнес
Мобильный оператор&nbsp;О! поздравляет Кыргызстан с&nbsp;праздником Нооруз! Мобильный оператор О! поздравляет Кыргызстан с праздником Нооруз!
Beeline снизил стоимость голосовых звонков на&nbsp;другие сети до&nbsp;2&nbsp;сомов в&nbsp;минуту Beeline снизил стоимость голосовых звонков на другие сети до 2 сомов в минуту
16&nbsp;кыргызстанцев уже выиграли смартфоны в&nbsp;лотерее! Как принять участие? 16 кыргызстанцев уже выиграли смартфоны в лотерее! Как принять участие?
Индия строит самый высокий в&nbsp;мире железнодорожный мост Индия строит самый высокий в мире железнодорожный мост
22 марта, понедельник
18:54
Внимание, розыск! В Бишкеке пропал 14-летний Рафаэль Исаков Внимание, розыск! В Бишкеке пропал 14-летний Рафаэль Ис...
18:30
23 марта: где в Бишкеке и регионах отключат свет
18:11
Развод после аварии. Известные певцы Нурлан Насип и Асель Кадырбекова расстались
17:49
COVID-19. Главу горздрава Бишкека требуют привлечь к ответственности
17:49
Бишкекчанин пожаловался на плохой тротуар на улице Суюмбаева