В Кыргызстан привезли 150 тысяч доз вакцины от коронавируса Sinopharm

В Кыргызстан поступила китайская вакцина от COVID-19. Об этом сообщили в пресс-службе аппарата правительства.

По ее данным, Китай на безмозмездной основе передал 150 тысяч доз вакцины Sinopharm. В церемонии передачи гумпомощи участвовал премьер-министр Улукбек Марипов.

«Пандемия COVID-19 доказала, что ни одна страна не может бороться с вирусом в одиночку. Кыргызстан борется с коронавирусом как собственными силами, так и опираясь на помощь своих международных партнеров. Несмотря на непростую эпидемиологическую ситуацию в самой Поднебесной, КНР продолжает оказывать существенную гумпомощь кыргызскому народу», — сказал глава кабмина.

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В свою очередь Чрезвычайный и Полномочный Посол Китая в Кыргызстане Ду Дэвэнь отметила важность предоставления гумпомощи.

«Решение китайской стороны о передаче на безвозмездной основе кыргызской стороне вакцины отражает дружественные отношения между двумя странами и показывает высокий уровень китайско-кыргызских отношений и стратегического партнерства. Уверена, что вакцины помогут кыргызской стороне в борьбе с эпидемией и обеспечении здоровья и безопасности жизни кыргызского народа», — подчеркнула она.

Отметим, что дозы рассчитаны на 75 тысяч человек. Кроме того, ведутся переговоры, и в ближайшее время в страну начнет поступать российская вакцина «Спутник V».