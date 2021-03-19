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Власть

Садыр Жапаров посетил центр, где поселили возвращенных из Ирака детей

Фото пресс-службы президента КР

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров ознакомился с условиями проживания и оказываемой помощью детям, возвращенным из Ирака. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

По ее данным, в один из детских центров Чуйской области доставлены 79 детей — 38 мальчиков и 41 девочка — в возрасте от 2 до 18 лет, репатриированных из Ирака в рамках гуманитарной миссии «Мээрим».

Как уточняется, в центре имеются все условия для проживания и отдыха. Детям предоставляется четырехразовое питание. Сотрудники органов внутренних дел обеспечивают круглосуточную безопасность.

Соответствующие специалисты работают по их ресоциализации для дальнейшей передачи родственникам.

Сейчас дети проходят курс реабилитации по возвращению к безопасной жизни.

Глава государства осмотрел здание учреждения, спальные комнаты и столовую, где ему продемонстрировали рацион, которым кормят детей.

Садыр Жапаров подчеркнул, что эти дети граждан Кыргызстана, по разным причинам выехавших в Ирак, пережили последствия боевых действий на чужбине, поэтому им необходимо показать, что на родине они всегда найдут приют, заботу и защиту.

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Он заявил, что государство будет прилагать все усилия и использовать любые ресурсы в обеспечении безопасности, сохранения жизни и здоровья своих граждан, находящихся за рубежом. Президент обратил внимание соответствующих государственных органов на усиление работы по реабилитации и реинтеграции детей в полноценную и безопасную жизнь, составлению на каждого ребенка индивидуального плана защиты детей и социальному сопровождению детей и семей.

Садыр Жапаров отметил необходимость оказания повсеместного содействия в получении всех гарантированных государственных услуг.
Ссылка: https://24.kg/vlast/187050/
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