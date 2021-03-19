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Власть

Чиновники наконец озаботились уродливой архитектурой Бишкека

Строительство города должно вестись в едином архитектурном стиле.  Об этом на выездном совещании премьер-министра Улукбека Марипова в Бишкекглавархитектуре сказал глава МЧС Ажибек Бообеков.

Выступая перед застройщиками Бишкека, чиновник отметил, что строительство в столице проводится в нарушение норм пожарной и экологической безопасности.

«Наши архитекторы начали преследовать интересы хозрасчетных организаций. Во что превратился наш город? Возле новых домов нет тротуаров и деревьев, везде узкие проходы. Например, на улице Боконбаева в районе школы № 70 новые дома вообще выходят на тротуар. Нет автостоянок. Все деревья вырубаете. Может, с архитектурной точки зрения ваши здания выглядят красиво, но насколько они безопасны? Какие материалы используются при ремонте? В городе нарушена роза ветров — нет продуваемости. Последняя зима показала, насколько опасно жить нам и нашим детям в таком городе», — заявил чиновник.

Ажибек Бообеков также отметил плохую звукоизоляцию в новых домах — между этажами и квартирами высокая звукопроницаемость.

«Надо переходить на единый архитектурный стиль», — резюмировал он.
Ссылка: https://24.kg/vlast/187044/
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