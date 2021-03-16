Местные выборы. У партии «Тилектештик» грубые нарушения в списке кандидатов

У партии «Тилектештик» грубые нарушения в списке кандидатов. Ошская ТИК отказала в регистрации. Но в политорганизации с решением не согласились и потребовали от ЦИК разрешить спор.

Уточняется, что политорганизация не представила в срок необходимые документы по претендентам на мандаты. Из 75 кандидатов политобъединение предоставило бумаги только на пятерых, и они не соответствуют действительности. В итоге список «Тилектештик» вернули, а партию сняли с гонки.

Таким образом, на сегодня в Оше баллотируются девять партий:

«Бутун Кыргызстан»;

«Бир Бол»;

«Ынтымак»;

«Ыйман нуру»;

«Улуттар биримдиги»;

«Улуу Журт»;

«Ишеним»;

«Республика»;

«Ата Журт Кыргызстан».

Ранее отказались от участия «Элдик» и «Ата Журт».

ЦИК приняла решение Ошской ТИК к сведению. Партии предложили обратиться в суд.

Местные выборы пройдут 11 апреля в 28 городах и 420 аймаках.