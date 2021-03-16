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Власть
Сюжет: Выборы - 2021

Местные выборы. У партии «Тилектештик» грубые нарушения в списке кандидатов

У партии «Тилектештик» грубые нарушения в списке кандидатов. Ошская ТИК отказала в регистрации. Но в политорганизации с решением не согласились и потребовали от ЦИК разрешить спор. 

Уточняется, что политорганизация не представила в срок необходимые документы по претендентам на мандаты. Из 75 кандидатов политобъединение предоставило бумаги только на пятерых, и они не соответствуют действительности. В итоге список «Тилектештик» вернули, а партию сняли с гонки. 

Таким образом, на сегодня в Оше баллотируются девять партий:

  • «Бутун Кыргызстан»;
  • «Бир Бол»;
  • «Ынтымак»;
  • «Ыйман нуру»;
  • «Улуттар биримдиги»;
  • «Улуу Журт»;
  • «Ишеним»;
  • «Республика»;
  • «Ата Журт Кыргызстан».

Ранее отказались от участия «Элдик» и «Ата Журт».

ЦИК приняла решение Ошской ТИК к сведению. Партии предложили обратиться в суд. 

Местные выборы пройдут 11 апреля в 28 городах и 420 аймаках.
Ссылка: https://24.kg/vlast/186699/
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