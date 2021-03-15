Улукбек Марипов и Сергей Кравцов договорились о сотрудничестве

Премьер-министр Улукбек Марипов встретился с министром просвещения России Сергеем Кравцовым. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

«Сектор образования является одним из приоритетных направлений развития Кыргызстана. Образовательно-гуманитарный проект, как «Российский учитель за рубежом», позволит улучшить качество преподавания русского языка, ускорит обмен педагогическим опытом и внедрит новые технологии в обучении учащихся», — сказал Улукбек Марипов.

Он отметил, что новое направление сотрудничества КР и РФ с положительным эффектом — это миссия российских преподавателей, которые осуществляют преподавательскую деятельность в школах Кыргызстана по различным предметам.

«Надеюсь, данный проект улучшит уровень владения русским языком среди наших школьников», — подчеркнул Улукбек Марипов.

В свою очередь Сергей Кравцов рассказал о планах по развитию двустороннего сотрудничества в области образования и созданию в Кыргызстане совместной образовательной инфраструктуры. Россия окажет максимальное содействие кыргызской стороне в реализации данного проекта.

«Мы открыты и готовы делиться опытом по многим программам, которые имеют положительный эффект. Планируется строительство восьми школ, по которым предстоит работа детального изучения всех сопутствующих вопросов, связанных с местностью, где будет вестись строительство», — заметил Сергей Кравцов.

Премьер-министр акцентировал внимание на том, что при выборе места расположения образовательных объектов нужно учитывать, где больше всего отмечается острая необходимость школ с русским языком обучения. Улукбек Марипов заверил, что правительство окажет содействие по решению вопросов, связанных со строительством новых школ.