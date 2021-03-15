Садыр Жапаров обсудил с министром просвещения России строительство школ

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров принял министра просвещения Российской Федерации Сергея Кравцова. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Состоялся обмен мнениями о приоритетах и перспективах кыргызско-российского сотрудничества в образовательной сфере. Президент с удовлетворением отметил, что между Министерством образования и науки КР и Министерством просвещения РФ достигнуты договоренности в строительстве школ, обеспечении учителями-волонтерами, подготовке учителей в вузах России, повышении квалификации педагогов и обмену опытом по преподаванию отдельных предметов.

Садыр Жапаров выразил поддержку содействию российской стороны в строительстве сети школ в каждом регионе, Бишкеке и Оше.

Он добавил, что после визита в Россию поручил полпредам правительства в регионах проработать вопрос по этому направлению. Президент особо отметил, что разработан план первоочередных действий по строительству, созданию и функционированию в Кыргызстане совместных общеобразовательных школ, осуществляющих обучение на русском языке. Добавил, что реализацию плана ускорит подписание межправительственного соглашения об условиях создания, строительства и функционирования совместных общеобразовательных школ.

По словам Сергея Кравцова, с министром образования и науки КР Алмазбеком Бейшеналиевым подписан совместный протокол о сотрудничестве, который будет способствовать усилению постоянного контакта на уровне министерств. Он также отметил, что при реализации образовательных проектов очень важно учитывать национальный компонент — национальный язык, историю и традиции страны.

Сергей Кравцов выразил готовность расширения программы привлечения российских учителей в школы Кыргызстана.

На сегодня 29 российских учителей находятся в школах Оша. Сергей Кравцов выразил заинтересованность в опыте Кыргызстана по организации работы учителей в сельской местности, отметил важность взаимообмена в данном направлении.

Кроме того, министр просвещения России передал Садыру Жапарову сертификат — путевку для 150 детей республики в международный детский центр «Артек».