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Власть

Садыр Жапаров и Владимир Путин встретятся в эфире прямого телемоста. Для чего?

Президент Кыргызстана с рабочим визитом 17 марта отправится в Таласскую область. Как сообщили 24.kg собственные источники, глава государства и президент Российской Федерации Владимир Путин откроют золотоизвлекательную фабрику на руднике «Джеруй». Торжественная церемония пройдет в прямом эфире в форме телемоста.

Известно, что на церемонию прибудет председатель совета директоров компании «Русская платина» Муса Бажаев. В 2015 году право на разработку второго по величине в Кыргызстане золоторудного месторождения Джеруй получила российская компания ОАО «Восток-геолдобыча», входящая в группу компаний «Русская платина». Ранее был проведен конкурс на продажу месторождения. В итоге победитель заплатил за лицензию $100 миллионов. В конкурсе участвовали «Восток-геолдобыча», «Полюс голд» и «Кыргызалтын».

Лицензией на разработку рудника владеет ОсОО «Альянс Алтын», его учредителем является российское ОАО «Восток-геолдобыча», владельцами которого являются российский бизнесмен Муса Бажаев (с долей 60 процентов) и казахстанский бизнесмен Алиджан Ибрагимов (с долей 40 процентов).

Последний скончался на 67-м году жизни 2 февраля 2021 года. Алиджан Ибрагимов был известен как Граф Токмакский.
Ссылка: https://24.kg/vlast/186414/
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