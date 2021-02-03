На 67-м году жизни скончался бизнесмен Алиджан Ибрагимов, известный как Граф Токмакский. Об этом 24.kg сообщили из окружения предпринимателя.

Уточняется, что он долгое время находился в коме.

Об Ибрагимове известно, что он родился в Ферганской области Узбекистана, проживал в городе Токмаке Чуйской области Кыргызстана.

По данным Forbes.kz, Алиджан Ибрагимов входит в пятерку богатейших бизнесменов Казахстана. Его состояние оценивают в $900 миллионов.

Он был совладельцем (20,7 процента) Eurasian Resources Group (ERG), в котором его партнерами являются Александр Машкевич и Патох Шодиев.