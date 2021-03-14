Референдум по принятию Конституции обойдется в 55 миллионов 642 тысячи сомов

Референдум по принятию нового проекта Конституции, назначенный на 11 апреля, обойдется в 55 миллионов 642 тысячи сомов. ЦИК утвердила сегодня смету расходов.

Уточняется, что 12 миллионов сомов из них пойдут на организацию голосования за рубежом. За границей количество избирательных участков (48) останется неизменным.

11 марта Жогорку Кенеш принял законопроект о назначении референдума по проекту Закона «О Конституции Кыргызской Республики» во втором и третьем чтениях.

За проголосовали 94 нардепа, против — 6. Регистрацию прошли 100 нардепов. Журналисты посчитали, сколько парламентариев фактически присутствовало при голосовании, — в зале находилось 83 депутата.