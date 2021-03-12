Выборы в БГК. Партия «Эмгек» первой начала агитационную кампанию

Политическая партия «Эмгек» первой начала избирательную кампанию в Бишкекский городской кенеш.

Кампания официально стартовала в 00.00 12 марта. Около 60 кандидатов, их доверенные лица, сотрудники предвыборного штаба, активисты и члены партии «Эмгек» собрались на торжественной церемонии, чтобы дать старт агитации. Все надели футболки и жилеты с символикой политорганизации. За несколько секунд до полуночи на большом экране запустили обратный отсчет. Прозвучал гимн Кыргызстана.

Стоит отметить, что впервые политическое объединение на своей конференции открыто презентовало очередность кандидатов в депутаты.

Затем заместитель председателя партии «Эмгек» Жаныбек Абиров огласил список кандидатов от четырех районов Бишкека. В него вошли 75 человек — представители самых разных сфер деятельности, производственники, профессионалы своего дела и патриоты. Список кандидатов в феврале сформировали районные отделения партии, а затем он был утвержден на городской партийной конференции.

В продолжение церемонии Жаныбек Абиров и другие кандидаты представили предвыборную программу партии «Эмгек». Она получила название «Инициативный город». В ней нет дежурных лозунгов, популизма и пустых обещаний. Обозначаются имеющиеся в столице проблемы, и называются способы их решения. Программа охватывает все актуальные вопросы столичной жизни: экологию, транспорт, экономику, безопасность и правопорядок, развитие жилмассивов, благоустройство, городское управление, социальные проблемы, культуру, спорт и туризм. В частности, в предвыборной платформе затрагиваются вопросы эффективного городского управления, создания рабочих мест, решения проблем смога и пробок в городе.

Кандидат в депутаты Самат Сакбаев поделился планами партии по улучшению экологии столицы и решению вопроса твердых бытовых отходов. Махабат Жумагулова рассказала о мерах по решению социальных проблем в городе, в том числе по социальной защите населения, образованию и здравоохранению. О планах по развитию жилых массивов поделился кандидат Руслан Жакышев. О развитии спорта, а также культуры и туризма в городе рассказали кандидаты Камила Сагыналиева и Руслан Шаршенбай уулу.

В конце лидер партии «Эмгек» Ырысбек Мааткабылов выступил с напутственным словом. «Мы готовы объединить все созидательные силы общества и вместе работать над тем, чтобы сделать Бишкек удобным, современным, зеленым городом с развитой инфраструктурой», — отметил он.

Все собравшиеся вживую исполнили гимн партии.

За началом избирательной кампании партии «Эмгек» можно было наблюдать в прямом эфире на ее страницах в социальных сетях.

***

Оплачено из избирательного фонда политической партии «Эмгек партиясы» уполномоченным представителем по финансовым вопросам М. Омуралиевой.