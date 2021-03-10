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Власть

Организации смогут сами закупать лекарства через ООН

Внесены изменения в закон о государственных закупках. Документ подписал президент Садыр Жапаров.

Закон принят Жогорку Кенешем 27 января 2021 года. Он предусматривает, что закупающая организация вправе самостоятельно провести закупки методом прямого заключения договора в случае приобретения лекарственных средств и медицинских изделий через организации (представительства), учрежденные ООН, и заключившие договор (соглашение, меморандум) с правительством Кыргызстана.

При этом порядок организации таких государственных закупок устанавливается решением правительства. Закон вступает в силу со дня официального опубликования.
Ссылка: https://24.kg/vlast/185881/
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