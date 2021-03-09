Кандидат в депутаты от «Биримдика» стал полпредом кабмина в Таласской области

Бакытбек Нарбеков назначен полномочным представителем правительства в Таласской области. Об этом сообщила пресс-служба кабмина.

По ее данным, соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Улукбек Марипов.

Айбек Бузурманкулов освобожден от должности на прошлой неделе. Уже известно, что он вошел в состав совета директоров «РСК Банка».

Бакытбек Нарбеков был заведующим сектором в аппарате Жогорку Кенеша. На последних выборах в парламент в октябре 2020 года он баллотировался по списку партии «Биримдик».