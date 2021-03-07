Местные выборы. Жалоба активистов на ТИК Бишкека не подтвердилась

Рабочая группа по рассмотрению жалоб пришла к выводу, что при приеме документов от политических партий для регистрации списка кандидатов Бишкекская ТИК избирательное законодательство не нарушала. Об этом стало известно на заседании ЦИК.

Напомним, с соответствующей жалобой обратилась Коалиция за демократию и гражданское общество. В ней отмечено, что территориальная избирательная комиссия принимала документы от политических партий после истечения указанного для этого законом срока.

Однако рабочая группа ЦИК, изучив предоставленные документы, установила, что 11 уполномоченных представителей партий зашли в здание БТИК 1 марта с 23.30 до 24.00. Но так как на прием, проверку документов уходит время, образовалась очередь. Учитывая, что все уполномоченные прибыли до указанного в законе времени, у них приняли документы.

В заключении рабочей группы также отмечено, что глава коалиции Эрик Ирискулбеков прибыл в ТИК в 23.56 в сопровождении двух парней, они вели видеосъемку. «Они пришли поздно, не видели весь процесс, документы принимались в нескольких кабинетах», — отметили в ЦИК.

По мнению членов группы, коалиция необоснованно подала жалобу. «Со стороны ТИК нарушений не допущено. Просим в удовлетворении отказать», — отмечено в заключении. Члены ЦИК предложение поддержали.

Местные выборы пройдут 11 апреля в 28 городах и 420 аймаках. В Бишкеке в них примут участие 26 партий.