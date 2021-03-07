15:02
USD 84.80
EUR 101.16
RUB 1.14
Власть
Сюжет: Выборы - 2021

Местные выборы. Жалоба активистов на ТИК Бишкека не подтвердилась

Рабочая группа по рассмотрению жалоб пришла к выводу, что при приеме документов от политических партий для регистрации списка кандидатов Бишкекская ТИК избирательное законодательство не нарушала. Об этом стало известно на заседании ЦИК.

Напомним, с соответствующей жалобой обратилась Коалиция за демократию и гражданское общество. В ней отмечено, что территориальная избирательная комиссия принимала документы от политических партий после истечения указанного для этого законом срока.

Однако рабочая группа ЦИК, изучив предоставленные документы, установила, что 11 уполномоченных представителей партий зашли в здание БТИК 1 марта с 23.30 до 24.00. Но так как на прием, проверку документов уходит время, образовалась очередь. Учитывая, что все уполномоченные прибыли до указанного в законе времени, у них приняли документы.

В заключении рабочей группы также отмечено, что глава коалиции Эрик Ирискулбеков прибыл в ТИК в 23.56 в сопровождении двух парней, они вели видеосъемку. «Они пришли поздно, не видели весь процесс, документы принимались в нескольких кабинетах», — отметили в ЦИК.

По мнению членов группы, коалиция необоснованно подала жалобу. «Со стороны ТИК нарушений не допущено. Просим в удовлетворении отказать», — отмечено в заключении. Члены ЦИК предложение поддержали.

Местные выборы пройдут 11 апреля в 28 городах и 420 аймаках. В Бишкеке в них примут участие 26 партий.
Ссылка: https://24.kg/vlast/185692/
просмотров: 247
Версия для печати
Материалы по теме
Местные выборы. На мандаты горкенеша Бишкека претендуют 2 тысячи кандидатов
Местные выборы. ЦИК обратится в МВД для дачи оценки действиям активиста
О массовой регистрации по одному адресу будут извещать правоохранительные органы
Первое заседание штаба по выборам депутатов в горкенеш прошло в Бишкеке
Коалиция за демократию: Бишкекская ТИК принимала документы после срока
Улукбек Марипов напомнил о недопустимости применения административного ресурса
Местные выборы. На депутатские мандаты кенешей претендует 59 партий (обновлено)
Полномочия главы БГК приостановлены. Жаныбек Абиров идет на выборы
Местные выборы. Пять партий сдали документы в Бишкекскую ТИК
Местные выборы. Одна из партий отказалась баллотироваться в Ошский горкенеш
Популярные новости
Дастан Бекешев ответил на комментарий президента Садыра Жапарова Дастан Бекешев ответил на комментарий президента Садыра Жапарова
Финпола больше нет. Постановление о&nbsp;ликвидации структуры подписал премьер Финпола больше нет. Постановление о ликвидации структуры подписал премьер
Сапар Исаков заявляет, что есть заказ на&nbsp;его физическое устранение Сапар Исаков заявляет, что есть заказ на его физическое устранение
Один за&nbsp;всех. Как депутаты голосовали за&nbsp;назначение референдума Один за всех. Как депутаты голосовали за назначение референдума
Бизнес
Индия направила гуманитарную помощь пострадавшему от засухи Мадагаскару Индия направила гуманитарную помощь пострадавшему от засухи Мадагаскару
Встречай весну с&nbsp;&laquo;народным&raquo; каталогом! Встречай весну с «народным» каталогом!
Весеннее настроение с каталогом от Globus Весеннее настроение с каталогом от Globus
Компания MegaCom выступила генеральным партнером празднования Дня ак калпака Компания MegaCom выступила генеральным партнером празднования Дня ак калпака
7 марта, воскресенье
15:00
Мгновения жизни. Аламединское ущелье и озеро Ара-Коль Мгновения жизни. Аламединское ущелье и озеро Ара-Коль
14:39
Сотрудница Первомайского УВД Бишкека скандалила с коллегами из Патрульной службы
14:35
Местные выборы. На мандаты горкенеша Бишкека претендуют 2 тысячи кандидатов
14:26
Местные выборы. ЦИК обратится в МВД для дачи оценки действиям активиста
13:43
Местные выборы. Жалоба активистов на ТИК Бишкека не подтвердилась