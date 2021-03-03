Коалиция за демократию: Бишкекская ТИК принимала документы после срока

Коалиция за демократию обратилась в ЦИК с жалобой на нарушение законодательства Бишкекской ТИК.

В организации отметили, что территориальная избирательная комиссия принимала документы от политических партий после истечения указанного для этого законодательством срока.

«Согласно данным журнала учета входящих документов от политических партий, для регистрации списка кандидатов в депутаты на 23.53 1 марта последней сдавшей документы партией была «Улуу Журт». После чего отведенное время истекло. Коалиция и гражданское общество, которые наблюдали за процессом, указали на это председателю и членам БТИК, но они продолжили прием документов», — отметили в коалиции.

В коалиции добавили, что с 00.01 до 00.34 2 марта в журнал внесены партии «Ишеним», «Кыргызстан», «Айкол Кыргызстан», «Республика» и «Тынчтык», при этом время было указано не по хронологии.

Местные выборы пройдут 11 апреля в 28 городах и 420 аймаках.

Напомним, 1 марта в 23.59 завершился сбор уведомлений и документов для регистрации партий, участвующих в выборах в местные кенеши. В Бишкеке в выборах примут участие 27 партий.