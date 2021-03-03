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Власть

Коалиция за демократию: Бишкекская ТИК принимала документы после срока

Коалиция за демократию обратилась в ЦИК с жалобой на нарушение законодательства Бишкекской ТИК.

В организации отметили, что территориальная избирательная комиссия принимала документы от политических партий после истечения указанного для этого законодательством срока.

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«Согласно данным журнала учета входящих документов от политических партий, для регистрации списка кандидатов в депутаты на 23.53 1 марта последней сдавшей документы партией была «Улуу Журт». После чего отведенное время истекло. Коалиция и гражданское общество, которые наблюдали за процессом, указали на это председателю и членам БТИК, но они продолжили прием документов», — отметили в коалиции.

В коалиции добавили, что с 00.01 до 00.34 2 марта в журнал внесены партии «Ишеним», «Кыргызстан», «Айкол Кыргызстан», «Республика» и «Тынчтык», при этом время было указано не по хронологии.

Напомним, 1 марта в 23.59 завершился сбор уведомлений и документов для регистрации партий, участвующих в выборах в местные кенеши. В Бишкеке в выборах примут участие 27 партий.

Местные выборы пройдут 11 апреля в 28 городах и 420 аймаках.
Ссылка: https://24.kg/vlast/185323/
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